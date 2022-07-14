健喬引進日膀胱過動症新藥 搶國內8億元市場

健喬 (4114-TW) 今 (14) 日宣布，引進日本杏林製藥 (KYORIN) 旗下治療膀胱過動症新藥 Uritos 悠透舒 (成分 Imidafenacin) 藥證，搶攻國內 8 億元商機。

膀胱過動症 (OAB) 是常見疾病，根據 2011 年世界流行病學調查研究顯示，全球約有 4.55 億名成年人罹患 OAB，其中亞洲罹病人數增幅高達 22.1%，盛行率為 10.9%，即每 10 人就有 1 名 OAB 患者，且不論性別都會受到此病症困擾；隨著年齡增長，發生率也會提升，臨床症狀顯示，該疾病常影響病人的日常作息、睡眠、社交等。

健喬引進的 Uritos 悠透舒，適應症為膀胱過動症相關症狀，如急尿、頻尿和急迫性尿失禁等，屬於新成份新藥，具專一、高選擇性的抗毒蕈鹼類藥物，可直接作用於膀胱平滑肌；據研究指出，此類抗毒蕈鹼類用藥，具安全性，也可有效降低全身性副作用。

日本杏林製藥旗下膀胱過動症新藥 Uritos 悠透舒，自 2007 年在日本上市後，陸續推展至韓國、泰國、菲律賓等國家，據統計，2021 年該藥品在日本銷售額達新台幣 5.5 億元。

健喬表示，膀胱過動症患者服用抗毒蕈鹼類用藥後，普遍出現口乾、便秘等副作用，因此積極引進可有效降低副作用的新成份 Imidafenacin 藥品，該成分藥品自 2015 年引進後，在台大、北榮、三總、長庚等 9 大醫學中心進行臨床試驗及藥證審查，並於今日取得膀胱過動症新藥 Uritos 悠透舒藥證。

健喬集團繼 2015 年取得日本橘生藥廠專利授權，在台製造治療攝護腺肥大用藥優列扶 Urief 後，積極發展泌尿科領域用藥，

同時取得授權製造十大先進國家的新成份、副作用低的藥品，其中治療攝護腺類藥品中，涵蓋攝護腺癌、攝護腺肥大，泌尿疾病的膀胱過動症、中樞尿崩症、原發性夜尿症用藥，藉此提供國內患者新治療用藥選擇。​