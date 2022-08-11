健喬三動能拉升 上半年純益翻倍 每股賺1.61元

健喬 (4114-TW) 受惠品牌藥、代理原廠藥及併購效益，推升第二季稅後純益 4.01 億元，季增 220.67%、年增 427.69%，每股純益 1.24 元；上半年純益同樣翻倍，達 5.26 億元，每股賺 1.61 元。

健喬第二季營收 10.58 億元，季增 9.42%、年增 38.01%；毛利率 42.45%，季增 0.6 個百分點、年增 2.64 個百分點；營益率 10.46%，季減 0.55 個百分點、年增 6.09 個百分點。

上半年方面，營收來到 20.24 億元，年增 32%；毛利率 42.16%，年增 2.37 個百分點；營益率 10.72%，年增 5.99 個百分點；稅後純益 5.26 億元，年增 284%，每股純益 1.61 元。

健喬表示，上半年自有產品品牌藥營收、毛利同步增長 29%、策略聯盟引進原廠藥營收成長 56%，毛利年增 60%、併購方面營收增長 23%，毛利上揚 30%。從產品比重來看，健喬上半年自有產品占 68%，來自購併及策略聯盟占 32%。

除了本業成長強勁外，子公司表現也不俗，其中，主攻自費市場的優良生醫，上半年業績比去年同期成長 60%，獲利增長 240%。另外，從 2019 年接手的瑞安藥廠重新整頓後已擺脫虧損，今年上半年淨利率 34%。

展望後市，健喬多項產品銷售至香港、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓與哥斯大黎加等國家，下一站將進入中國。另外，呼吸道、泌尿道、心血管、中樞神經系統品牌藥，以及子公司優良生醫自費市場成長強勁，將進一步推升營收成長。