嚴冬將至 英國天然氣庫存量卻即將見底

英國氣象局周一 (31 日) 公布今年冬天的天氣展望，預估未來 3 個月氣溫低於過去 5 年平均水準的可能性升高，平均氣溫可能落在攝氏 4 到 6 度之間。這意味著目前暖秋可能只是暫時性的，歐洲在能源危機壟罩下，恐將面臨苦日子。

多家媒體報導，英國瓦斯公司 (British Gas) 在 10 月底警告，英國當前儲氣量只剩下 9 天，和歐陸幾個主要國家的儲氣量相較，德國 89 天、法國 103 天、荷蘭 123 天，目前在歐洲主要國家當中，英國的天然氣庫存量可用天數是最低的。

英國瓦斯母公司，英國能源巨頭 Centrica 執行長奧謝 (Chris O"Shea) 警告，威脅到數百萬人生活的這場能源危機恐將持續兩年之久。

為了化解能源危機，Centrica 在 10 月底宣布，將重啟約克郡 (Yorkshire) 海岸附近北海下的天然氣設施「Rough」，將使英國的天然氣儲氣量容量增加 50%。

奧謝表示，「很高興在對 Rough 天然氣田後續工程改造進行大筆投資後，今年冬天將成功讓 Rough 重新投入天然氣儲存的營運行列」，但儲氣設備要恢復營運需要時間準備，今年冬天的天然氣供應還是相當嚴峻，英國仍需仰賴 LNG 才能安全過冬。

另一方面，英國國家電力供應公司 (ESO) 在 10 月表示，天然氣供應若陷入嚴重不足，部分地區將實施限電，以維護電力系統的整體安全；屆時，英國家庭和企業可能會面臨每次 3 小時的間歇性停電。