路透：特斯拉計劃明年底開始量產CyberTruck

路透周二（1 日）援引兩名知情人士消息報導，特斯拉計劃在 2023 年底開始批量生產其電動皮卡「Cybertruck」。這離特斯拉執行長馬斯克發布這款車型已有兩年之久，遲遲未能投產。

特斯拉上月曾表示，正在替其位於德州奧斯汀工廠生產 Cybertruck 做準備，計劃在 2023 年年中開始「早期生產」。馬斯克當時在電話會議上稱：「生產 CyberTruck 已邁入最後一步」。

報導指出，CyberTruck 將在明年下半年投產並逐步實現全面量產，這意味著特斯拉要等到 2024 年初，才能在財報中列入一個完整季度的 CyberTruck 營收數據。CyberTruck 作為一款新車型，外界將其視為特斯拉業務成長的關鍵。

這同時也意味著，對於已支付 100 美元訂金的數十萬潛在買家而言，還要等上一年才能拿到車子。對此，特斯拉並未回應置評請求。

到目前為止，特斯拉尚未公布 CyberTruck 的最終售價，也未展示這款車的最終設計版本或具體說明將如何管理新車型的電池供應。特斯拉在 2019 年時，曾預估 CyberTruck 初始價格 4 萬美元有找，但自此之後，汽車價格飆升，該公司提高所有產品價格。

CyberTruck 的投產日期至今已推遲三次，從最初的 2021 年末延後到 2022 年底，然後又延到 2023 年初，如今又延到 2023 年中。

市場分析人士表示，像 CyberTruck 這種全新車型，汽車製造商通常會緩慢提高產量，同時也發出警告稱，全球經濟走弱將開始讓特斯拉的銷售承壓。

到目前為止，特斯拉生產的每一輛車都還能賣出。不過馬斯克曾預估，即將到來的衰退可能會持續到 2024 年的春天。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 盤前股價上漲 2.27%，每股暫報 232.70 美元。