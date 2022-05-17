訂單量過大 特斯拉停止接受北美以外地區的Cybertruck訂購

根據官方網站的資訊顯示，美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 已停止接受北美以外地區的電動皮卡 Cybertruck 的訂單。

特斯拉的官網顯示，該公司如今只接受美國、加拿大和墨西哥地區消費者預訂 Cybertruck。對此，特斯拉拒絕發表評論。

造型前衛的電動皮卡「Cybertruck」於 2019 年首度亮相，特斯拉原本計劃在 2021 年底展開生產，不過後來又延後至 2022 年底。特斯拉執行長馬斯克如今表示，特斯拉將於明年在德州奧斯汀的工廠開始生產 Cybertruck。

馬斯克在一場會議中曾表示：「我們收到的第一批 Cybertruck 訂單已經超過了投產 3 年內可能完成的數量。」他當時也表示，特斯拉可能會停止接受訂單，因為市場對部分車輛的需求，到達了「荒謬的程度」。

根據早前數據顯示，特斯拉已拿下超過 127 萬輛電動皮卡車 Cybertruck 訂單，潛在收益超過 800 億美元，相當受到市場歡迎。

馬斯克也提到，除了 Cybertruck 之外，其他像是電動卡車「Semi」、電動跑車「Roadster」還有機器人「Optimus」等，都準備投產，預估在明年 (2023 年) 就能作好生產準備。

整體而言，特斯拉預定在 2022 年實現電動車交車量年增 50% 的目標。該公司本月初公布，第一季產量 30 萬 5407 輛，較去年第四季的 30 萬 5840 輛稍微下滑，主要受中國疫情影響。