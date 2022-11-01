〈美股早盤〉市場寄望Fed放緩升息步伐 主要指數開高

隨美國聯準會（Fed）貨幣政策會議日期逼近，市場聚焦經濟數據並試圖從中找出央行未來升息步調，目前市場預估 Fed 有望在 12 月小幅升息，美股主要指數周二（1 日）開高。

截稿前，道瓊工業指數上漲近 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲逾 70 點或近 0.7%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲逾 1.5%。

在 Fed 利率會議前夕，市場觀望情緒濃厚，交易員將密切注意製造業、建築支出與就業空缺數據。對市場來說，「經濟數據的壞消息就是好消息」，因為數據放緩表示 Fed 激進升息策略奏效，經濟開始降溫，進而有望讓央行在未來放緩升息步調，先前 10 月數據顯示經濟放緩反而激勵美股大漲。

截稿前，根據芝商所 FedWatch Tool 數據，市場預估 12 月升息 2 碼的機率升至 55.4%，升息 3 碼的機率為 38.8%，而有 5.8% 的機率升息 1 碼（25 個基點）。

如果股市反彈，標普 500 指數將進進關鍵的技術與心理水準 4,000 點。Fed 主席鮑爾偏好的殖利率曲線（3 個月利率與 18 個月後預期水平的差距）處在倒掛邊緣；兩者之間的差距周二跌至 0.2%，4 月還高達 2.7%。

殖利率曲線倒掛對許多投資者來說是一個經濟即將衰退的警訊，美國公債許多備受的利差已跌至零以下。

華僑銀行駐新加坡的利率策略師 Frances Cheung 說，政策利率正在進入限制性水準，最近出現了一些經濟疲軟的數據。另外 Cheung 表示，Fed 可能在 12 月會議上小幅升息。

另一條廣受關注的殖利率曲線（3 個月和 10 年期公債殖利率的差距）上周出現自 2020 年 3 月以來的首次倒掛。

其他消息方面，在美掛牌的的中國上市股票周二盤前股價飆升，因外界猜測北京政府正準備逐步取消清零政策。不過中國外交部已表示對此並不知情。阿里巴巴 (BABA-US)、拼多多 (PDD-US)、京東 (JD-US) 等科技巨擘盤前股價均上漲逾 6%，而離岸人民幣兌美元也同步走強。

截至台北時間周二（1 日）21 時許：

標普 500 日線圖。(圖：鉅亨網)

焦點個股：

Uber(UBER-US) 早盤上漲 16.15%，至每股 30.83 美元

Uber 美股盤前公布 2022 會計年度第三季財報，受惠司機人數增加從而提升客流量成長，維持叫車業務成長態勢，總預訂量激增推升營收年增逾 7 成，打敗華爾街分析師預期。Uber 盤前股價獲亮麗財報加持大逾 12%。

SoFi(SOFI-US) 早盤上漲 16.08%，至每股 6.32 美元

金融科技公司 SoFi 上季財報亮麗，營收優於分析師預期，虧損小於市場預估，另外上季新增近 42.4 萬名用戶，推升其總用戶數逾 470 萬，同時上調全年財測。財報利多消息推升 SoFi 盤前股價大漲 14%。

輝瑞 (PFE-US) 早盤上漲 2.81%，至每股 47.86 美元

製藥公司輝瑞（Pfizer）上季營收報 226 億美元、經調整後每股獲利報 1.78 美元，均優於分析師預估的 210 億與 1.39 美元。該公司預估今年每股獲利介在 6.4 至 6.5 美元之間，高於先前預測的 6.3 至 6.45 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月 Markit 製造業 PMI 終值報 50.4，預期 49.9，前值 49.9

美國 10 月 ISM 製造業指數報 50.2，預期 50，前值 50.9

美國 9 月 JOLTS 職位空缺數報 1,071.7 萬，預期 1,000 萬，前值 1,005.3 萬

華爾街分析：

Northern Trust Wealth Management 投資長 Katie Nixon 表示，投資人逐漸認為，全球央行官員對於過度緊縮的風險越來越敏感，其中 Fed 面臨難題，一方面要堅定其對抗通膨的決心並維持信譽，另一方面要平衡對政策錯誤日益增加的擔憂。

Nixon 認為，Fed 在本周升息 3 碼（75 個基點）後，將在 12 月把升息步伐放慢至僅升息 2 碼（50 個基點），並在明年初再放慢至升息 1 碼（25 個基點）。