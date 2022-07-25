〈盛群法說〉庫存水位長達9個月 估修正至明年上半年

IC 設計廠將在本周召開法說會，MCU 廠盛群 (6202-TW) 今 (25) 日打頭陣，副總蔡榮宗表示，現階段不論是自家、通路庫存都偏高，合計庫存水位長達 9 個月，較正常水準高出 1 倍，影響下半年出貨，銷售單價也較上半年下滑，目前預期，明年上半年才有機會修正至正常水位。

盛群上半年存貨金額達 13.04 億元，較去年底增加 45.7%，較去年同期增加 114%，平均銷貨天數長達 121 天，與去年底的 79 天、去年同期的 70 天相比都大幅上揚；蔡榮宗坦言，目前庫存水位已創歷年新高。

蔡榮宗補充，現今通路端平均銷貨天數約 5 個月，較正常情況 2 個月多出 3 個月，自家也有 4 個月，相較正常情況 2-3 個月多出 1-2 個月，等同兩者合計庫存水位多出 4-5 個月，因此研判明年上半年才有機會去化至正常水準。

展望後市，蔡榮宗認為，由於下半年全球經濟仍受通膨影響，加上客戶端普遍期待 MCU 有降價空間，因此放緩拉貨速度，預估第三季營收約較上季下滑個位數，第四季則與第三季相近。

針對成本、價格，蔡榮宗表示，儘管傳出成熟製程價格開始鬆動，不過，盛群並未接獲相關訊息，整體晶圓、封測成本仍維持高檔，且下半年受大環境影響，平均銷售單價較上半年下滑是必然的結果。

因應市場需求調整，盛群也下修第四季投片量，調降幅度超過 10%，全年產能與去年相比減少 5%，較原預期增加 8% 有明顯落差，但因公司先前並未與晶圓廠簽訂長期產能保障協議 (LTA)，因此並無違約金影響。