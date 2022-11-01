中國需求降鋅價近三日跌近1成 創20個月新低

中國作為全球金屬需求大國，近期受疫情封控、房地產市場等危機影響，經濟未見復甦跡象，連帶衝擊當地鋼鐵產業虧損持續擴大，拖累原料鐵礦砂、鋅等金屬價格重挫，國際鋅價近三個交易日已跳水近 1 成，創 20 個月新低，國內氧化鋅廠鋼聯 (6581-TW) 營運恐承壓。

中國經濟受疫情清零政策影響，10 月製造業與非製造業 PMI 皆下滑，並低於 50 榮枯分水嶺，鋅下游開工率也下滑，需求疲軟訂單減少，銷售走弱。

另外，歐洲天然氣能源價格大幅回落，部分鋅冶煉廠設備問題及檢修排程結束恢復生產，大多廠商啟動加速量產計畫，供應緊張局面也逐漸緩解。

隨著供給提升、需求放緩，國際鋅價每公噸近期跌破 2900-3000 美元區間，近三個交易日下跌 9.4% 至 2678.5 美元，創 2021 年 3 月以來新低，連帶影響近期鋼聯粗氧化鋅銷售價格。

鋼聯主要業務為回收集塵灰處理再製成粗氧化鋅銷售，上半年氧化鋅營收比重 83%，其他業務約 17%，其中包含集塵灰、爐碴再利用，以及汙染土壤處理。

鋼聯表示，鋅價下跌下半年毛利率勢必受影響，會持續擴大熱質廢棄物的替代燃料，降低成本、提升獲利，另外也新增多項含鋅廢棄物處理，提升產量與銷量。