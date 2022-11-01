〈群創拚場域經濟〉傳三星來台拜會 總座：將確保國際供應鏈不斷鏈

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (1) 日攜手 CAMPUS CAFÉ 展示智慧零售布局成果，總經理楊柱祥會後被問及三星採購主管本周訪台事宜表示，不評論單一客戶，但群創會確保在整體國際供應鏈較為緊張時，發揮台灣產業優勢、做到不斷鏈，至於是否調整今年資本支出，僅以「穩定經營」四字回應。

外傳三星採購主管將在本周拜訪面板雙虎洽談明年度採購規劃，楊柱祥表示，光電產業是台灣僅次半導體的第二大產業，必須扮演維持國內經濟穩定的角色，同時深化與國際客戶做明年度訂單約定等，確保在國際供應鏈比較緊張時能發揮台灣產業優勢，做到不斷鏈，讓國際品牌能持續耕耘產業布局。

面對整體經濟景氣下行、面板產業寒冬，楊柱祥說，戰爭、動態清零、國際美元飆漲、能源成本、極端氣候等都是群創無法控制的外在因素，但外在越亂心要越定，且台灣不像大國有揮霍不盡的資源，因此要針對強項加值，如同智慧顯示產業跨域聯盟 SDIA 鎖定的零售、移動、娛樂、醫療等領域，將顯示器加上智慧，有助創造更高的 GDP。

另一方面，群創日前宣布為維護股東權益與讓同仁安心工作，高階主管將擔起責任，自 10 月 1 日起依主管個人意願及責任承擔，自願減薪 5%-15%，楊柱祥說，公司是由不同世代的同仁聚在一起，在外在環境有諸多挑戰下，更要確保員工能穩定在家庭、公司的長期發展，而主管自願減薪除擔起責任降低公司成本外，一方面也是自我提醒，同時代表主管是與同仁在一起的。

群創今年第三季虧損擴大至 127.46 億元，每股虧損 1.27 元，創下 2012 年第二季以來新低，累計今年前三季虧損 155.96 億元，每股虧 1.5 元。