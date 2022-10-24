群創攻智慧醫療 攜手台南郭綜合醫院打造長照示範場域

面板大廠群創 (3481-TW) 積極搶進跨域整合商機，今 (24) 日更進一步攜手台南郭綜合醫院建立台南首個科技長照示範場域，並分別導入智慧復健、智慧門診解決方案，共同瞄準智慧醫療超高齡商機，群創電視產品事業群總經理潘泰吉表示，群創將持續搶攻非顯示器應用市場商機。

群創這次在郭綜合醫院共導入二大科技長照解決方案，潘泰吉表示，雙邊經過一個多月的概念驗證 (POC)，成效不錯，其中，智慧復健上，群創在國欣護理之家打造五十坪步態分析快篩步道，以 65 吋 2X2/4K 拼接影音牆，結合 3D 深度感測步態分析軟體進行快篩偵測。

智慧門診上，群創推出全球首發穿透度達 95% 的透明問診櫃台，搭載無線 5GAI 口譯系統，提供多國語言翻譯，同時針對南部龐大長照外籍看護市場，特別開發中印即時翻譯系統，此外，群創也將液晶調光窗戶應用導入郭綜合醫院，將可提供即時衛教資訊與互動顯示藝術特效，

群創本次與郭綜合醫院合作由經濟部工業局智慧顯示驗證計畫支持，工業局副組長呂正欽表示，透過智慧顯示落地驗證推動，將可望促成顯示應用服務落地，期望透過 AI 及 3D 體感顯示軟硬整合，打造銀髮童樂長照中心示範場域，並有機會輸出日本等高齡國家。

面板市況方面，潘泰吉表示，產業景氣與供給、需求有關，認為由需求帶動的剛性健康需求，才能驅使價格長期穩健、庫存去化，就如同 2021 年居家辦公、在家學習的動能。

不過潘泰吉表示，目前庫存狀況對比前兩個季度已有大幅改變，客戶為抓住商機的積備貨極需求也比前兩季好，且在商品價格低到一定程度下，消費者對於高 CP 值產品需求也有緩步回升的跡象。