群創攻智慧零售 助日藥本舖AI藥妝店業績增近2成將再擴新點

面板大廠群創 (3481-TW) 強化場域布局，9 月攜手日系連鎖藥妝品牌日藥本舖打造 5G、AIoT 藥妝科技店，日藥本舖董事長特助陳睿烽今 (13) 日透露，導入 AI 智慧零售應用後，單店業績平均增加 15-20%，規劃明年首季再擴增新據點，群創總經理楊柱祥則說，藥妝店、便利店都是群創看好的潛在市場，隨著國境解封，力拚將相關應用輸出海外。

陳睿烽表示，日藥本舖 9 月初導入 AI 藥師解決方案後，精準行銷增加 3 成成交率，魔法貨架應用也省下過去更換價格卡作業，在整體效益、單店人流上均有提升，目前日藥本鋪在全台共有約 90 家門市，本周會再開出 2 家新分店，未來都會評估導入 AI 藥妝店應用，第二家導入的分店最快明年首季亮相。

在日藥本舖 AI 藥妝店前，群創 2018 年也曾與全家便利商店合作打造相關智慧零售應用，楊柱祥說，群創透過自身軟硬體結合夥伴的專業領域知識，所打造出的解決方案，將是未來發展方向之一，群創也會扮演 SI(系統整合商) 的角色。

楊柱祥透露，智慧零售應用在內部歸屬新創單位負責，展望未來，除藥妝店也鎖定便利店、美容店應用，尤其隨著國境解封，觀光客來台，認為有機會複製台灣場域成功經驗，將相關應用輸出到日本、中國等海外市場，協助場域主精準行銷。

群創攜手日藥本舖打造的 AI 藥妝科技店，今年獲選為經濟部工業局 2022 亮點成果，今日也在 TIE 創新技術博覽會中展出相關應用。

另一方面，群創在貿協帶領下，首度參加位在美國華府的台灣形象展，將展出包括液晶衛星天線、航太儀表顯示器、VGA 遠紅外線熱像儀、數位列車顯示器、智能異型車用等多元應用創新展品，旗下睿生光電 (6861-TW) 也展出多項數位 X 光平板感測器解決方案，期望擴大加深與國際供應鏈的合作。