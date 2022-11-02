〈貴金屬盤後〉黃金小漲 擺脫月線連七黑頹勢 

黃金期貨周二 (1 日) 上漲，擺脫連線七個月月線下跌頹勢，投資人正在靜待即將登場的美國聯準會 (Fed) 例行會議。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 9 美元或約 0.6%，報每盎司 1649.70 美元。

黃金 10 月共下跌 1.9%，連七個月收黑，是 1982 年 3 月迄今最長跌勢。

黃金從稍早的美元疲軟、美債殖利率下滑中獲得動能。美債殖利率周二普遍低迷，ICE 美元指數 (DXY) 大致保持在 111.553，盤中曾低至 110.719。

黃金今年來下跌，Fed 持續大幅升息壓制通膨，使美元和美債殖利率雙雙上升。美元升值不利於美元計價的大宗商品行情，因這代表海外投資人需以較高成本買進。另一方面，美債殖利率上揚，則會提高持有黃金的機會成本。

FXTM 市場分析經理人 Lukman Otunuga 說，如果 Fed 暗示未來幾個月的貨幣政策放緩，就算這個月升息，黃金也會微笑以對。

Fed 周三很可能連續四度升息 3 碼，但投資人關注主席鮑爾對 12 月會議的線索。Otunuga 說：「考量到政策轉向對黃金帶來的更多上漲空間，短期內價格可望繼續上漲。

FxPro 資深市場分析師 Alex Kuptsikevich 說，以現況來看，最好等到金價突破 1700 美元，才能確立轉為多頭走勢。

世界黃金協會 (WGC) 周一公布，全球第 3 季黃金需求 (不計櫃買活動) 上升 28% 至 1181 公噸，儘管全球的黃金投資需求同期減少 47% 至 124 公噸。

Comex 金屬商品交易