安聯伊爾艾朗：激進升息打擊經濟 軟著陸可能性微乎其微

安聯首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 周一 (31 日) 表示，隨著聯準會持續努力打擊通膨，利率上升將美國經濟推入衰退的可能性，已經「高得令人不安」。

他認為，有鑑於聯準會激進升息，一路推高利率，美國經濟很難避免衰退。

他說：「有軟著陸的可能性嗎？是的，但這是微乎其微的。如果要實現軟著陸，聯準會應該在一年前就開始行動。而不是先等待，然後不得不飛快地提高利率。」

過去一段時間以來，伊爾艾朗一直強烈批評聯準會在抗擊通膨方面反應遲緩，他警告，聯準會遲來的升息行動，增加了發生「破壞性衰退」的可能性。

在他看來，經濟衰退仍然是可以避免的，而且不會像 2008 年那麼糟糕，但是為了降低極高的通貨膨脹率而升息的速度，正在製造令人不安的高風險。

展望未來，伊爾艾朗對可以避免長期通膨的情況，仍相對樂觀。他表示，長期高通膨和增長停滯並非「已經注定」，然而，這取決於當局是否會使用他們可用的政策工具。

他說：「我們有工具和政策，來避免長期停滯性通膨，但問題是—政治體系會允許這些工具持續部署嗎？」

對於近期股市反彈，伊爾艾朗認為，股市近日上漲只是流動性增加帶來的反彈，只有在基本面真正改善的情況下，股市才會持續上漲。