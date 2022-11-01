〈車市〉賓士10月穩坐第二 特斯拉僅賣7台月減99%

國內車市進入年底旺季，10 月掛牌數 36626 台，月增 2.2%、年增 3.8%，賓士穩坐第二名，現代汽車則擠進前十名，值得一提的是，特斯拉 10 月僅掛牌 7 台，月減 98.9%。
豐田 10 月掛牌持續破萬台， Corolla CROSS 穩居銷量冠軍，掛牌數 3455 台，月增 5.1%，RAV4 也有 1709 台，ALTIS、YARIS 都破千台。
賓士則持續站穩第二名，穩坐高級車第一名寶座，月掛牌 2330 台，月增 5.3%、年增 23.2%，本月銷售集中休旅車型，GLC 大賣 544 台，GLA 掛牌 462 台，GLB 也有 253 台。
特斯拉 10 月銷售驟降，僅銷售 7 台，與 9 月 661 台大相逕庭，另外，LAND ROVER 月銷量 332 台，月增 72%、年增 145.9%；保時捷 322 台，月減 24%、年增 25.3%， MACAN、CAYENNE 銷售百台，911 銷售 47 台。
累計前 10 月總掛牌數 34.8 萬台，年減 5.7%，豐田 10.2 萬台，年增 1%，市占率 29.5%，其次為 HONDA、福特，銷量破 2 萬台，現代汽車 1.24 萬台，年增 19.7%。