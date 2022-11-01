〈車市〉賓士10月穩坐第二 特斯拉僅賣7台月減99%

〈車市〉賓士10月穩坐第二 特斯拉僅賣7台月減99%（圖：AFP）
〈車市〉賓士10月穩坐第二 特斯拉僅賣7台月減99%（圖：AFP）

國內車市進入年底旺季，10 月掛牌數 36626 台，月增 2.2%、年增 3.8%，賓士穩坐第二名，現代汽車則擠進前十名，值得一提的是，特斯拉 10 月僅掛牌 7 台，月減 98.9%。

豐田 10 月掛牌持續破萬台， Corolla CROSS 穩居銷量冠軍，掛牌數 3455 台，月增 5.1%，RAV4 也有 1709 台，ALTIS、YARIS 都破千台。

賓士則持續站穩第二名，穩坐高級車第一名寶座，月掛牌 2330 台，月增 5.3%、年增 23.2%，本月銷售集中休旅車型，GLC 大賣 544 台，GLA 掛牌 462 台，GLB 也有 253 台。

特斯拉 10 月銷售驟降，僅銷售 7 台，與 9 月 661 台大相逕庭，另外，LAND ROVER 月銷量 332 台，月增 72%、年增 145.9%；保時捷 322 台，月減 24%、年增 25.3%， MACAN、CAYENNE 銷售百台，911 銷售 47 台。

累計前 10 月總掛牌數 34.8 萬台，年減 5.7%，豐田 10.2 萬台，年增 1%，市占率 29.5%，其次為 HONDA、福特，銷量破 2 萬台，現代汽車 1.24 萬台，年增 19.7%。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+21.49%

$12,149

原投組報酬率

+12.30%

$11,230

投組標的成分

  • 40%

    寶齡富錦

    1760

  • 20%

    立積

    4968

  • 20%

    宜特

    3289

  • 10%

    神準

    3558

  • 10%

    國泰美國費城半導體基金ETF

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞