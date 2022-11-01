南山人壽登國際舞台發光 榮獲2022亞洲保險業獎「年度最佳健康保險公司」

南山人壽獲國際獎項再傳捷報！10 月 31 日於新加坡舉行的「亞洲保險業獎」(Asia Insurance Industry Awards, AIIA) 頒獎典禮中，南山人壽從亞洲多家傑出的保險公司中脫穎而出，首次入圍即獲得「年度最佳健康保險公司」(Health Insurance Company of the Year)，董事長尹崇堯親自前往新加坡領獎，為台灣保險業在國際爭光！

南山人壽在保險滲透度高的台灣市場持續領先業界，並引領保險價值轉型，創立「健康守護圈」，攜手非營利組織、數位健康管理相關新創公司推動多元且完整的健康加值服務，從「事後理賠」走向全方位的「健康促進與預防」，不只協助保戶，亦推動國人健康觀念升級，串聯樂齡長照產業，共同倡議延長健康壽命。南山人壽為國人打造全面性的健康保障及服務，獲得評審高度肯定。

為國人健康需求超前部署，南山人壽不斷推出創新的外溢型商品及服務，針對不同族群提供專屬的健康促進獎勵機制。此外亦攜手健康管理的數位工具，如 BAM 活力洋溢 APP、智抗糖 APP 等，鼓勵保戶主動紀錄、追蹤自身體況數據，增進自身健康之餘，還能獲得相對應的外溢獎勵。目前南山人壽已推出 41 張外溢保單；統計至今年 9 月底，外溢保單新契約件數達 47 萬件，件數已連續 3 年居業界之冠。

今年起「健康守護圈」推出全新平台 (https://health.nanshanlife.com.tw/) ，依據不同客群需求，整合「長新冠對策」、「癌症照護支援」、「暖心關懷服務」、「遠距健康管理」、「長照服務地圖」、「婦嬰服務」等多種主題，一站式整合不同族群、各階段體況所需的健康加值服務，歷時近兩年的推行，已結盟超過 40 家跨業合作廠商，提供超過百項加值服務，幫助國人應對風險更安心。目前「健康守護圈」累計使用服務已超過 4.5 萬次。BAM 用戶截至 9 月底已累計超過 376 億步，相當於環繞台灣逾 2.7 萬圈。

台灣人口老化速度高於歐美各國，國人高齡照護需求遽增，高齡化商品也成為國人必備的退休保障。南山人壽開發多元的長照險商品，涵蓋一年定期、長年定期及終身型，滿足民眾對於長期照顧保障的不同需求。統計至 9 月底，南山人壽長照商品新契約受理 4 萬件、新契約保費受理逾新台幣 11 億元，在業界名列前茅。南山人壽連續兩年與財團法人工業技術研究院合作，發布《臺灣長照產業白皮書》以及《延長健康壽命白皮書》，為國人的照護需求把脈，推廣國人建立長照保障觀念，更進一步集結產業力量扮演資源整合的角色，「長照服務地圖 2.0」共開發 11 條路線，26 家合作夥伴，提供 30 項服務方案，從健康促進做起，延長國人健康壽命的時間。

南山人壽長期居於台灣健康醫療險的市場領導地位，透過外溢保單銷售及健康守護圈為保戶建構完整保障，降低事後理賠的機率，共創保戶與保險公司的雙贏。響應聯合國 SDGs 目標，南山人壽將持續致力於為台灣人打造更全面性、更有品質的健康生活。