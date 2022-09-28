美國11月期中選舉後 財長葉倫傳可能卸任

知情人士透露，美國白宮官員正悄悄為財長葉倫在期中選舉後離職做準備，在拜登總統經濟團隊大改組中，葉倫可能是首位卸任官員。

美國新聞網站 Axios 報導，消息人士表示，上述過程仍處於早期階段，白宮尚未就葉倫或任何內閣人事異動做出決定。多名知情人士強調，11 月國會改選的結果，包括哪個政黨控制參院，也是影響葉倫去留的因素之一。

葉倫也對她的命運有一些發言權，且隨著全球經濟欲振乏力，她可能有留下來的充分理由。

在全球經濟危急時刻，一些官員也可能主張，讓身經百戰的葉倫留下來，原因是她獲各國財長和央行總裁敬重。

除了葉倫，白宮官員也在考慮明年初國家經濟委員會主任迪斯（Brian Deese）離職的可能性。

經濟學家出身的葉倫，在面對有違核心學術信念時，一直不願做出過於「政治正確」的發言。她在幾個重大議題上與白宮意見相左，包括白宮把通膨竄升歸咎於企業，以及近來白宮減免部分學貸的決定。

白宮官員私下認為，葉倫的一些發言不得體，例如她今夏公開承認誤判通膨，去年她也曾說，如果聯準會（Fed）升息，將能產生「加分」效果。

白宮高級顧問 Anita Dunn 對此表示，雖然白宮正審慎規劃選後潛在人事改組，但葉倫和迪斯都不在改組計畫中。財政部發言人 Lily Adams 也說，葉倫沒有卸職的計畫。

若葉倫離職，將讓拜登有機會回應民眾對經濟問題的擔憂，但這也會立即產生一個政治難題：尋找一位可獲參院認可的繼任者。