緯創聯手微軟、北市建平台 助中小企業數位轉型

緯創 (3231-TW) 集團旗下緯謙科技今 (10) 日宣布攜手微軟 (MSFT-US)、台北市政府等，共同打造數位轉型合作平台，同時擴大攜手 27 家資服業者及輔導顧問，展開為期兩年的計畫，進一步協助台灣中小企業數位轉型布局。

緯謙科技總經理夏志豪表示，過去中小企業面對數位轉型時，常面臨案例、資訊服務、費用、IT 人力、分攤等挑戰，緯謙在承接北市府專案後，將藉由與微軟長期合作經驗，進一步從產品定位、銷售管道、行銷、交易、顧客服務、後端分析等六大面向協助中小企業數位轉型。

夏志豪進一步透露，規劃將首先啟動數位轉型啟發學習小聚，再來是輔導工作坊，初期將鎖定餐飲、美容業者，後續則進一步提供需求診斷與媒合諮詢，最後則是將數位轉型服務導入，在專案規劃中也將遴選業者提供試用免費服務。

緯創集團副董事長暨緯謙科技董事長黃柏漙則說，初期數位轉型平台計畫仍會以台灣為主，但後續也不排除進一步擴大進軍東南亞，認為東南亞市場是龐大潛在的商機。

台北市長柯文哲今也出席活動，他說，疫情對人類的生活方式、企業型態甚至經濟都產生重大改變，根據研究，疫情期間有高達 70% 的中小企業正加速數位轉型，以北市府推出的酷課雲、視訊平台為例，疫情前其實都準備好，但使用率不高。

回顧過去兩年半，柯文哲也指出，政府在疫情防疫、紓困、振興、轉型中，在轉型的投入最少，但每個危機都是轉機，因此台北市政府也借鏡新加坡數位辦公室的成功案例，希望在 1 年內協助攤商、小店家數位轉型。