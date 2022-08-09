緯創旗下緯昌攜銳俤科技 攻智慧冷鏈物流商機

緯創 (3231-TW) 集團旗下緯昌科技今 (9) 日宣布與台灣移動資源管理 (MRM) 商銳俤科技合作，共同發表新世代冷鏈物流 3.0 智慧管理解決方案，緯昌將把旗下 WiZAVIU 智慧行車紀錄器暨解決方案平台，導入銳俤科技瞰車大衛星車隊管理平台，可望進一步解決傳統冷鏈痛點，搶進智慧冷鏈物流商機。

緯昌表示，雙方以行動智慧物聯網技術出發，提供倉儲、配送、交貨證明 (POD)、貨品、行車安全等全端解決方案，將運送過程中溫、濕度、行車資料等重要資訊傳送到雲端平台整合運作，並以即時影音紀錄、通訊等功能，提升遠端管理效能、加速異常事件通報後的應變處理能力，並減少商品損壞、降低財物損失。

緯昌進一步指出，疫情改變全球作業模式，醫藥、食品相關低溫宅配需求量大幅增長，看準市場潛力，緯昌首創業界具影像證據力的完整交貨證明，除新發表 WiZAVIU D10 智慧行車記錄器暨解決方案平台外，也將 2 月發表的 WiZAVIU C10 智慧行動攝影機同步導入，將可完整紀錄貨品運輸過程。

據統計，2030 年全球冷鏈物流產業應用產值將成長超過 152 億美元，其中，將以醫藥、食品應用需求成長最為快速。

緯昌說明，冷鏈物流需掌控環境溫、濕度、監測、商品追蹤等控制，也是資通訊技術潛在發展空間，緯昌除結合緯創集團在雲端與 AI 技術，強化研發應用外，也希望擴大結盟如銳俤科技等合作夥伴，進一步搶食龐大商機。

緯昌是緯創在 2017 年與廣積 (8050-TW) 合資成立，主要股東還包含背光模組廠達運精密 (6120-TW) 等，根據財報顯示，緯創持股緯昌約 52.92%，緯昌總經理鄭耶光也透露，緯昌持續與國際業者合作，下半年還會有建築或 AR 眼鏡等新應用推出，專注鎖定建築、工業、保全、冷鏈等相關應用。