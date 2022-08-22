緯創與美國普渡大學簽署前瞻技術研究計畫 發展邊緣運算

緯創 (3231-TW) 今 (22) 日宣布與美國普渡大學簽訂前瞻技術研究計畫，雙方將針對開放式邊緣運算、智慧製造相關應用等展開合作，共同研發可用於智慧工廠管理平台的分散式處理系統，同時在當地招募專業科技人才，建立研發團隊。

緯創表示，去年即與普渡大學展開合作洽談，雙方經過深入討論計畫方向、執行內容後，在今年中達成共識並簽定合作意向書，同時在此框架下，雙方制定實質合作題目，群創也預計在未來 3 年投入研發資金和人才，與普渡大學共同推動新世代邊緣運算平台研究。

緯創董事長林憲銘表示，電子代工設計製造服務發展至今，除透過內部研發能量推動轉型外，也必須結合國內、國際優秀研究機構與人才，才能持續創新突破，加速數位轉型腳步，建立科技競爭力。

林憲銘進一步指出，緯創持續推動前瞻技術研究，並擴大與國際頂尖學府、專家學者合作交流，這次與普渡大學攜手合作，可望推升緯創進一步成長，同時擴展在美國發展的營運據點、參與技術聯盟等。

普渡大學工程學院院長暨下任校長蔣濛 (Mung Chiang) 表示，緯創是全球創新前瞻的大型科技公司之一，樂見普渡與緯創展開新的研究合作，預期此研究計畫將有助推進先進製造、網路安全、邊緣運算上合作。

根據緯創規畫，本項合作除將研究成果落實在未來新事業開發外，也將召募當地專業科技人才，建立緯創研發團隊，同時將提供 2-3 位獎學金名額給在普渡大學就讀的台灣學生，共同參與此一研究計畫。