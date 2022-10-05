宏達電：元宇宙聚焦沉浸式體驗 軟體尚須提升

宏達電 (2498-TW)HTC 亞太區總經理黃昭穎今 (5) 日表示，元宇宙的發展趨勢，與過去網際網路興起時類似，預期未來會更聚焦在沉浸式體驗，不過軟體關應用還需要提升。

黃昭穎說，過去 20 年來，行動通訊技術發展從 2G 走到 5G，使用者溝通方式也從文字、照片傳輸進一步延伸出社群媒體，到了 4G 時期盛行許多動態影音、直播、YouTube。

而 5G 時期，雖然殺手級應用尚未出現，但預期未來趨勢會朝向更多互動與沉浸式體驗，尤其體驗是元宇宙發展的關鍵，取得資訊不再是靠聽、靠看，而是會直接體驗內容。

不過在軟體與內容上，因為需要投入大量資源，還有許多地方需要提升，也是現今面臨的挑戰。而宏達電自 2015 年切入 VR 領域後，投入大舉資源建置內容、平台，積極培育生態系，並與全球逾千家軟體開發商合作，開發超過 3200 個軟體應用，且每個月仍持續增加，領域涵蓋遊戲、運動藝術、學習等。

黃昭穎認為，元宇宙發展過程中會有兩大階段，第一階段是幫助企業、政府組織，將旗下服務轉移至元宇宙，包含空間設計、建構虛擬分身、開發應用、促成交易平台與機制等。

第二階段則是著重內容體驗，尤其在電腦、通訊等硬體設備便利下，使用者可以創造更多內容，並進一步發展出數位資產，讓物件可以透過區塊鏈進行交易。

談到台灣面對元宇宙的優劣勢，黃昭穎表示，台灣優勢在於半導體生態系完整，可以快速整合軟硬體，且客製化能力高，加上未來元宇宙需要串聯虛實整合，台灣也能快速應對。