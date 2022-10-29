馬斯克入主推特 帶動川普社交平台SPAC公司股價漲逾3%

馬斯克入主推特 帶動川普社交平台SPAC公司股價漲逾3% (圖片:AFP)
馬斯克入主推特 帶動川普社交平台SPAC公司股價漲逾3% (圖片:AFP)

周五隨著馬斯克 (Elon Musk) 執掌推特，川普旗下特殊目的收購公司 (即 SPAC) Digital World Acquisition  (DWAC-US) 股價跟著水漲船高。

擁有約莫 8800 萬粉絲的川普帳戶在 2021 年 1 月 6 日國會大廈騷亂後被封鎖，隨後川普自創社交平台 Truth Social 並計劃透過 SPAC 公司上市，但他在 Truth Social 上的粉絲只有 437 萬。

馬斯克曾表示將恢復川普在推特 (TWTR-US) 上的帳戶。

在周五美股反彈上漲帶動下，DWAC 也收高 3.83%，但今年迄今仍跌逾 67%，且自 52 周高點 101.87 美元下跌至當前的 17.07 美元。

除非法律干預，川普媒體公司目前要到 12 月才能完成與 DWAC 的合併並上市，下周日預計舉行股東投票，將截止日期延長至 2023 年 9 月，但過去 4 次類似投票均未取得必要的 65% 股東批准。

川普周五在 Truth Social 上發文大讚馬斯克的收購，同時也吹捧自家平台。「Truth Social 已經蔚為風潮，上周數量超過其他同業，包括抖音、推特、臉書和其他平台。」

「我很高興，推特現在由心智健全的人掌舵，不再被激進的左派瘋子和瘋子管理。」川普說。

DWAC 沒有立即回應置評請求。

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