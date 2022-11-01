〈紐約匯市〉Fed本周料再升3碼 DXY收高 但月線為今年第2度收黑

受聯準會 (Fed) 大幅升息預期提振，美元指數周一 (31 日) 全面上漲，收復本月稍早的部分跌勢，但月線仍小幅收低，止步連四紅，也是今年以來第二度收黑。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.76%，至 111.60，月線小跌 0.1%，繼 5 月之後再次收黑。

市場普遍預期，Fed 本周將把基準利率調升 3 碼至 3.75-4% 區間，不過，若 Fed 在本次會議暗示放慢升息步伐，美元漲勢可能受限。聯邦基金期貨預估 12 月升息 2 碼的機率為 55%，低於上周五的約 67%。

Klarity FX 主任 Amo Sahota 認為，很多消息都已經反映在美元走勢上，整體來看美元正在盤整。

美元兌日元上漲 0.9% 至 148.75 日元，本月漲近 3%，連續三個月收紅。日本財務省周一表示，10 月共計花費 428 億美元於支撐日元匯價。

即使市場預測英國央行 (BOE) 本周還會再升息 3 碼，英鎊仍處於守勢，分析師認為英國長期利率預期正面臨持續性壓力。

截稿前，英鎊兌美元下跌 1.22% 至 1.1468 美元，但月線仍漲 1.3%。

ING 已開發市場經濟學家 James Smith 說：「市場和多數經濟學家預估央行將在本周升息 3 碼，但我們認為升息 2 碼的可能性高出一點點，更重要的是，我們認為明年英國利率不太可能超過 4%。」

歐元兌美元貶 0.85% 至 0.9878 美元，本月跌約 1%。數據顯示歐元區通膨率在 10 月飆至歷史新高，年增 10.7%，但消息公布後，歐元幾乎沒有反應。

另一方面，受 10 月製造業採購經理人指數 (PMI) 下滑拖累，離岸人民幣兌美元下跌近 1%，至 7.3326 人民幣兌 1 美元，月線重貶 4%。

澳幣兌美元也跌 0.3% 至 0.6392 美元。即使上季通膨率飆至 32 年高點，澳洲央行 (RBA) 本周料仍偏鴿，預估僅升息 1 碼。澳幣兌美元本月貶近 1.7%。

新興市場方面，巴西前任總統魯拉 (Luiz Inacio Lula da Silva) 以微小差距擊敗現任總統波索納洛(Jair Bolsonaro)，當選下一任總統，消息激勵巴西雷亞爾兌美元周一漲逾 2%，至 5.1796 雷亞爾兌 1 美元。

截至台灣時間周二 (1 日) 約 6:00 價格：