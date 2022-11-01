OPEC上調全球中長期石油需求預估 呼籲投資滿足需求

石油輸出國組織（OPEC）周一（31 日）發布的年度展望報告中調高全球中、長期石油需求預期，並且表示儘管能源正在轉型，但仍需要 12.1 兆美元的投資來滿足市場旺盛的需求。

OPEC 在其《2022 年全球石油展望》（World Oil Outlook）中預估，到明年全球石油需求將達到每日 1.03 億桶，較去年預期每日增加 140 萬桶、比今年預期每日成長 270 萬桶。

OPEC 同時上調中期全球石油預測，把 2025 年石油需求預測從每日 1.036 億桶上調至每日 1.055 億桶；長期預測方面，預估 2035 全球需求將成長 13% 至每日 1.095 億桶，同時將 2040 年、2045 年需求預測分別從每日 1.081 億桶、1.082 億桶上調至每日 1.098 億桶。

OPEC 表示，隨著全球需求放緩、西方國家進行能源轉型，全球石油需求成長將持續放緩，並在未來十年接近峰值，隨後全球原油需求將進入相對較長的穩定期。

OPEC 對原油需求峰值的預測有所上調，預估從 2040 年起，全球原油需求將達到每日 1.1 億桶的高峰，高於去年預測的每日 1.081 億桶。

OPEC 相對樂觀的預測與其他預測機構的觀點形成鮮明對比。其他預測機構普遍認為，由於可再生能源和電動車的崛起，石油需求將在未來十年左右觸頂。

對於能源轉型，OPEC 表示儘管可再生能源在全球能源供應中的占比將明顯增加，但原油、煤炭和天然氣等化石燃料將在未來幾十年繼續主導全球能源結構。到 2045 年，這些化石燃料將占全球能源的 70% 左右，低於目前 80% 的水準，其中煤炭使用量將顯著下降，原油和天然氣的供應占比將基本保持不變。

OPEC 在報告中表示，由於開發中國家的經濟和人口增長迅速，未來幾年對石油的需求將比預期強勁，需要對新的原油生產進行更多投資。

該組織預估，到 2045 年全球石油產業將需要總計 12.1 兆美元的投資，以滿足需求並消除能源安全方面的擔憂。

OPEC 秘書長 Haitham Al Ghais 在報告中表示，12.1 兆美元的投資金額高於去年預估。另外由於產業低迷、新冠疫情流行，以及終止化石燃料融資計畫為中心的政策，近年來全球石油產業長期投資不足，是令人擔憂的主要原因。

值得注意的是，Ghais 在阿布達比舉辦的 Adipec 能源會議上解釋了上次會議減產原因：在經濟成長預測不確定的情況下石油供應可能過剩。他不僅估今年第四季石油供應過剩，還預料明年上半年會出現一樣狀況。

Ghais 補充說道：「歐洲經濟狀況肯定步入衰退中；美國經濟則有可能走向衰退，這些經濟問題都將對石油需求產生影響。」

截稿前，12 月到期的布蘭特原油期貨下跌 0.93%，至每桶 94.88 美元；12 月到期的西德州原油期貨下跌 1.47%，至每桶 86.55 美元。