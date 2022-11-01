OPEC上調全球中長期石油需求預估 呼籲投資滿足需求

OPEC上調全球中長期石油需求預估 呼籲投資滿足需求(圖片：AFP)
OPEC上調全球中長期石油需求預估 呼籲投資滿足需求(圖片：AFP)

石油輸出國組織（OPEC）周一（31 日）發布的年度展望報告中調高全球中、長期石油需求預期，並且表示儘管能源正在轉型，但仍需要 12.1 兆美元的投資來滿足市場旺盛的需求。

OPEC 在其《2022 年全球石油展望》（World Oil Outlook）中預估，到明年全球石油需求將達到每日 1.03 億桶，較去年預期每日增加 140 萬桶、比今年預期每日成長 270 萬桶。

OPEC 同時上調中期全球石油預測，把 2025 年石油需求預測從每日 1.036 億桶上調至每日 1.055 億桶；長期預測方面，預估 2035 全球需求將成長 13% 至每日 1.095 億桶，同時將 2040 年、2045 年需求預測分別從每日 1.081 億桶、1.082 億桶上調至每日 1.098 億桶。

OPEC 表示，隨著全球需求放緩、西方國家進行能源轉型，全球石油需求成長將持續放緩，並在未來十年接近峰值，隨後全球原油需求將進入相對較長的穩定期。

OPEC 對原油需求峰值的預測有所上調，預估從 2040 年起，全球原油需求將達到每日 1.1 億桶的高峰，高於去年預測的每日 1.081 億桶。

OPEC 相對樂觀的預測與其他預測機構的觀點形成鮮明對比。其他預測機構普遍認為，由於可再生能源和電動車的崛起，石油需求將在未來十年左右觸頂。

對於能源轉型，OPEC 表示儘管可再生能源在全球能源供應中的占比將明顯增加，但原油、煤炭和天然氣等化石燃料將在未來幾十年繼續主導全球能源結構。到 2045 年，這些化石燃料將占全球能源的 70% 左右，低於目前 80% 的水準，其中煤炭使用量將顯著下降，原油和天然氣的供應占比將基本保持不變。

OPEC 在報告中表示，由於開發中國家的經濟和人口增長迅速，未來幾年對石油的需求將比預期強勁，需要對新的原油生產進行更多投資。

該組織預估，到 2045 年全球石油產業將需要總計 12.1 兆美元的投資，以滿足需求並消除能源安全方面的擔憂。

OPEC 秘書長 Haitham Al Ghais 在報告中表示，12.1 兆美元的投資金額高於去年預估。另外由於產業低迷、新冠疫情流行，以及終止化石燃料融資計畫為中心的政策，近年來全球石油產業長期投資不足，是令人擔憂的主要原因。

值得注意的是，Ghais 在阿布達比舉辦的 Adipec 能源會議上解釋了上次會議減產原因：在經濟成長預測不確定的情況下石油供應可能過剩。他不僅估今年第四季石油供應過剩，還預料明年上半年會出現一樣狀況。

Ghais 補充說道：「歐洲經濟狀況肯定步入衰退中；美國經濟則有可能走向衰退，這些經濟問題都將對石油需求產生影響。」

截稿前，12 月到期的布蘭特原油期貨下跌 0.93%，至每桶 94.88 美元；12 月到期的西德州原油期貨下跌 1.47%，至每桶 86.55 美元。

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