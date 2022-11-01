〈能源盤後〉中國PMI疲弱又擴大封控 油價承壓但月線上升 天然氣大漲收斂10月跌幅

原油期貨價格周一 (31 日) 收低，中國工廠活動數據疲弱以及中國擴大防疫封控令油價承壓，但原油價格仍創 5 月以來首次月度上升。

與此同時，先前大跌後的天然氣期貨價格反彈近 12%，大幅消除 10 月的跌幅。

能源商品價格

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.37 美元或 1.6%，收每桶 86.53 美元，10 月上漲 8.9%，在連續 4 個月收低後反彈。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 94 美分或 1%，收每桶 94.83 美元，10 月上漲 7.8%，該期貨今日到期。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 96 美分或 1%，收每桶 92.81 美元，此為交易最活絡的契約。

11 月交割的汽油期貨價格下跌 3.3%，收每加侖 2.8107 美元，本月上漲 13.7%，該期貨今日到期。

11 月交割的熱燃油期貨價格下跌 7.9%，收每加侖 4.1909 美元，本月大跌 24.4%，該期貨今日到期。

12 月交割的天然氣價格大漲 11.8%，收每百萬 Btu 6.355 美元，令 10 月跌幅收斂至 6.1%。

市場驅動力

周一油價下跌，係因中國衡量工廠、建築和服務活動的官方指標在 10 月均跌至收縮區域，令市場更加擔憂全球第二大經濟體的經濟疲軟和原油需求。

StoneX Group 的歐洲、中東和非洲和亞洲能源分析師 Harry Altham 表示，基準原油價格本周開局回落，係因今年一連串防疫封控措施令人益發擔憂中國經濟復甦之路。

中國國家統計局周一公布，10 月官方製造業採購經理人 (PMI) 指數自前月的 50.1 下降至 49.2，且根據《華爾街日報》調查，該數據低於經濟學家預期的 49.7。該指數以 50 作為經濟活動萎縮或增加的分水嶺。

「中國新增封控城市，例如鄭州，加上北京人民代表大會的影響，市場認為遭抑制的需求已超出最初預期。」Altham 說。

中國官方 10 月非製造業的 PMI (含服務業和營建活動) 自前月的 50.6 下降至 48.7，係遭服務業下滑和建築活動增長放緩的拖累。

與此同時，新聞報導稱中國正擴大封控城市，以控制病毒傳播。中國的封控措施一直是縮減中國原油進口並令經濟活動承壓的主因。

原油 10 月整體上漲，係因全球供應緊繃以及 OPEC + 本月初會議決議 11 月起減產所帶來的支撐力。

石油輸出國組織 (OPEC) 發布《2022 全球石油展望》報告。石油市場的長期觀點認為，自現在起到 2045 年，全球經濟規模預計將翻倍，全球人口將增加 16 億。

該報告稱，石油預計仍在能源結構中保持最大占比，到 2045 年占比近 29%，而到 2045 年的石油需求預計自 2021 年近 9700 萬桶 / 日的水準增加至約莫 1.10 億桶 / 日。

天然氣漲勢

天然氣期貨價格仍舊波動，擴大上周 3.9% 漲幅的基礎。盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示，周一大漲是近期液態天然氣 (LNG) 流動重啟的發展延續，美國價格在過去兩個月近腰斬之後開始回升。

他提道，先前由於德州一處 LNG 出口工廠發生火災，導致美國庫存增加大於預期，現在因 LNG 恢復流向該出口工廠，國內供應量也因此收緊。