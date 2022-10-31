揮淚斬馬謖 亞馬遜印度暫停合資企業Appario產品上架

亞馬遜 (AMZN-US) 周一 (31 日) 表示，其印度最大的賣家之一 Appario 將停止在該購物網站上架其產品，之前該公司面臨實體零售商多年來對賣家給予優惠待遇的指控。

根據針對亞馬遜文件進行的一項調查顯示，亞馬遜多年來一直對包括 Appario 和另一個名為 Cloudtail 在內的小部分賣家給予優惠待遇，並利用它們避開印度法律規定。

亞馬遜堅稱並未給予任何賣家優惠待遇並遵守所有法律，並於去年 8 月同意終止與 Cloudtail 的關係。

Appario 是亞馬遜與印度 Patni 集團的合資夥伴，自 2017 年以來一直在亞馬遜印度官網上架產品。

這家美國公司發表聲明表示，合資企業將繼續存在，但 Appario 將停止在亞馬遜上發布產品。

一位發言人在聲明中表示，「合作夥伴已經決定，Appario 將在未來 12 個月內不再是 amazon.in 和 amazon.in/business 上的賣家。」該聲明並未對這個決定做出解釋。

2019 年初，亞馬遜超過 40 萬賣家中約有 35 家占其印度線上銷售額的三分之二左右。Appario 和 Cloudtail 鄧當時平台銷售收入的 35%。

今年 4 月，印度反壟斷機構突襲了 Cloudtail 和 Appario 辦事處，以調查反競爭行為指控，例如促進首選賣家和優先考慮某些賣家的上市。

印度是亞馬遜的一個關鍵市場，它已承諾投資 65 億美元，但它面臨著若干監管挑戰，包括更嚴格的投資規則法律。