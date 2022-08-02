FCA柴油車廢氣排放造假 遭罰約3億美元

據《路透》周一 (1 日) 報導，歐美汽車大廠 Stellantis 集團旗下汽車製造商飛雅特克萊斯勒 (FCA) 的柴油車廢氣排放造假問題，美國聯邦法院已於周一下令支付約 3 億美元罰款。

FCA 在 2022 年 6 月和美國司法部達成認罪協商，美國司法部也在昨 (1) 日公布判決細節，罰款 9,610 萬美元，且沒收 2.036 億美元充公。

美國司法當局指控 FCA 有超過 10 萬輛的 2014~2016 年式柴油款「Jeep Grand Cherokee」和「Ram 1500」，在廢氣排放方面有虛假陳述。

根據美國司法部，FCA 為了規避監管當局審查，在問題車輛上安裝不當軟體，以掩飾廢氣排放不符規定的事實。

根據美國政府，此前在一起集體訴訟當中，FCA 已支付一筆 3.11 億美元的民事懲罰，並且向 63000 多人支付超過 1.83 億美元的賠償金。

Stellantis 先前表示，該公司截至目前已經撥出 2.66 億歐元，用來處理相關的和解問題。

在 2021 年的時候，FCA 和法國汽車製造商 PSA 寶獅雪鐵龍集團正式完成合併，成立全新集團 Stellantis，雙方各持有 50% 股份。