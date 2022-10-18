白宮傳計劃再釋出千萬桶戰略儲油 考慮對汽柴油出口設限

知情人士透露，拜登政府計劃至少再釋出 1,000 萬至 1,500 萬桶戰略儲油，考慮對汽、柴油出口設限，以壓低零售油價，政府並與能源公司磋商，避免傷害國內鑽油、煉油業者。

彭博報導，消息人士表示，白宮計劃至少再釋出 1,000 萬至 1,500 萬桶戰略儲油，也預定本周公布回補戰略石油庫存計畫的細節。

另外，兩名知情人士說，美國政府仍在考慮是否對燃料出口設限，以便讓更多汽、柴油留在美國境內。其中一人說，雖然白宮尚未敲定時間表，但可能不會在 11 月期中選舉前對燃料出口設限。

隨著冬季腳步聲逼近，美國的季節柴油庫存，已降至 1982 年有紀錄以來最低水準。

零售汽油漲價，導致通膨竄升至數十年來最高水紀錄，進而使總統拜登面臨壓力。期中選舉將至，他與民主黨正尋求繼續掌控對國會。

一位熟悉白宮情況的消息人士說：「政府在期中選舉前，有一個嘗試降低燃料價格的小窗口，或至少展現他們正努力壓低價格。」

知情人士透露，白宮暫時管制燃料出口的想法，已在內部引發不同意見，拜登首席能源顧問 Amos Hochstein 支持新管控措施，但能源部副部長 David Turk 持懷疑態度。

美國能源部與白宮官員本周已低調與埃克森美孚（Exxon Mobil）(XON-US) 、康菲石油（ConocoPhillips）(COP-US) 等石油企業高層會面，討論釋出戰略籌油，並鼓勵業者生產更多石油。

石油產業代表和第三方能源分析師已示警，若美國限制燃料出口，可能會引發境內部分地區油價上漲，尤其是仰賴進口的東北地區。