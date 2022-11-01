台積電拚國內廠再生水替代率逾6成 崑鼎可望大啖水處理商機

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 南科再生水廠 9 月正式通水，並將啟動竹科再生水廠專案，目標 2030 年台灣廠區再生水替代率要達 60% 以上，合作夥伴中鼎 (9933-TW) 與旗下崑鼎 (6803-TW) 可望大啖水處理商機。

台積電積極落實製程節水與廢水分流，南科水廠年底前每日可供應 1 萬噸工業再生水，廠區水回收已達一滴水使用 3.5 次的成效，而竹科再生水廠預計 2025 年每日可供應工業再生水 1 萬公噸，導入 2 奈米製程廠區。

實際上，台積電南科再生水廠便是由中鼎集團一手包辦，廢水再生利用等統包工程服務，範疇涵括煉油廠、石化廠、一般工業、高科技廠房之廢水，以及都市污水等回收處理再利用服務，持續開創水資源循環商機。

中鼎旗下崑鼎便是其中水處理事業關鍵要角之一，法人看好，未來中鼎、崑鼎可望憑藉南科再生水廠與台積電合作經驗，取得更多再生水廠專案，也能當作示範廠，獲得其他廠商的青睞與訂單。

崑鼎水處理業務中，目前正持續建置桃園北區水資源回收中心再生水 BTO 案，預計 2025 年完工，屆時將成為北台灣首座再生水廠，展望未來，公司表示，政府、高科技業者正規劃新建再生水處理廠，需求水量 (CMD) 約 50 萬噸，將會與集團共同爭取。

另外，崑鼎也搶進海水淡化商機，將積極取得政府推動海水淡化廠新建計畫，包含桃園、新竹、 嘉義、台南及高雄等地，約 60 萬噸 CMD。