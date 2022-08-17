崑鼎看準綠電設備回收潛力 搶進廢太陽能板再利用事業

廢棄物處理廠崑鼎 (6803-TW) 今 (17) 日召開法說會，崑鼎在 7 月購置彰濱工業區環保用地，搶進掩埋事業，公司表示，該地將建置低碳循環再利用掩埋中心，另外除了掩埋場外，也看準太陽能大量佈建後回收潛力，發展廢太陽能板回收事業。

崑鼎斥資 23.7 億元取得彰濱工業區 11.68 公頃土地，公司表示，未來環評通過後，該地將開發為低碳循環再利用掩埋中心，將設置掩埋場以及回收再利用與太陽能發電廠，意味著崑鼎正式跨足掩埋事業，並擴大回收再利用領域。

崑鼎表示，看準目前綠能建置需求強勁，未來太陽能板回收也是一大重點，因此低碳循環再利用掩埋中心除了掩埋事業外，也加入廢太陽能面板回收再利用業務。

崑鼎今年截至 7 月焚化處理 137 萬噸廢棄物，焚化發電以及太陽能總計發電量 9.4 億度，相當於替代 36 萬噸燃煤，其中太陽能發電 0.7 億度，焚化發電 8.7 億度。

太陽能業務方面，目前已取得開發、營運中案場逾百座，總維護量超過 350MW，目前售電除了台電以外，目前也與高科技業、傳產簽訂綠點轉供契約，交易量穩健提升。

崑鼎截至今年 7 月，廢棄物處理營收比重約 44%，售電收入 (焚化發電、太陽能) 28%，機電維護收入 15%，服務特許權 8%，託運佔 3%，其他 2%。