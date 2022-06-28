崑鼎規劃擴建北美太陽能案場 發電量可望倍增

崑鼎 (6803-TW) 近年積極擴大太陽能售電業務，去年累積投資開發規模已達 128.3 MW，近 3 年取得開發權利案量平均年增約 3 成，且逐年穩定成長中，海外太陽能專案持續擴展，已著手計劃擴大北美案場建置，未來發電規模可望倍增。

崑鼎表示，截至今年 4 月，公司太陽能、焚化發電總發電量達 4.1 億度，現階段太陽能開發案量持續雙位數成長，並擴展維護業務，維護總量超過 350MW。另外，公司也加入台電電力交易平台並取得 5MW 開發權利，現已進入設置階段。

展望未來，崑鼎表示將持續擴建，不論是投資或是統包 EPC 的方式，積極提高太陽能事業規模，除了國內以外，海外持續接觸評估美國、澳洲等大型專案，已規劃將開始進行北美紐澤西州太陽能案場擴建，先前約建置 5MW，計劃未來擴建後發電量可望提高至 10MW。

美國正積極推動太陽能，許多州都大力推動太陽能建置，崑鼎認為，目前北美是委託合作廠商管理，因此地利、成本考量下，後續擴張將優先選擇原地擴建，較符合經濟效益。

其他業務方面，崑鼎說道，未來國內仍有 9 座焚化爐汰舊換新或擴建計畫，積極參與標案；異丙醇 (IPA) 回收已通過經濟部再利用許可，將擴大 IPA 回收來源；另外，生質能中心預計在今年第三季進入商轉，為今年營運再添成長動能。