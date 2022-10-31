造「騎」跡 抗癌鬥士騎安耐美電輔自行車 環台圓夢

台灣抗癌協會從民國 100 年開始，以「用生命影響生命」的理念，發起「不倒騎士，騎出生命，單車環台圓夢活動」，透過騎單車環台的方式，鼓勵癌友們以運動體驗台灣的美! 為協助更多癌友圓夢，保銳科技股份有限公司獨家贊助 15 台榮獲 2021 年中華民國國家品牌玉山獎最佳產品類「全國首獎」的安耐美電輔自行車 - Lusitano 露西塔打浪電輔自行車，藉由打浪電輔自行車的動力輔助，在踩踏的同時提供相對應的輔助動力，瞬間放大騎乘者的踩踏力量，可以騎得更遠、達成夢想。

ENERMAX 安耐美為全球設計研發高端電腦電源供應器與 CPU 散熱器的主要品牌，近幾年將研發動能再創高峰，首度將交通工具與健身工具結合，推出 Lusitano 露西塔雙功能打浪電動輔助自行車；雙功能設計，可選擇一般電輔自行車與打浪模式騎行。獨特的「打浪」騎乘模式，藉由專利打浪輪的振擺，騎乘感受類似騎馬或騎水上摩托車，不但有趣更可以訓練核心肌群! Lusitano 露西塔雙功能打浪電輔自行車配置台灣 MPF 中置電機，擁有高於一般電輔自行車的 4.2 倍輔助動力輸出，在爬坡路段，騎士特別能感受到打浪電輔自行車的強大馬力。每台 Lusitano 露西塔打浪車可與專屬 APP 連動，即時監控騎乘狀態、查看車隊動態、車輛傾倒通知與車輛定位協尋，提供你立即且準確的應變指南！

堅持「絕對精品」與「差異化」的產品設計理念，安耐美跨界進入運動科技產業，先後推出了全台首款「雙功能打浪電動輔助自行車」與 EnGociti 安格鋼管電動輔助城市車， 帶給消費者全新的自行車騎乘體驗，享受騎一台不一樣的自行車，同時響應節能環保，讓騎安耐美自行車成為兼具潮流與永續的綠時尚!