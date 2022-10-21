仁新急性白血病新藥 向澳洲申請一、二期臨床試驗

仁新醫藥 (6696-TW) 今 (21) 日公告，子公司 Lin BioScience Pty Ltd 研發治療急性白血病新藥 LBS-007，向澳洲人類研究倫理委員會提出一 / 二期臨床試驗審查申請 (IND)，待試驗審查通過後，將向澳洲藥物管理局(TGA) 遞交臨床試驗通知 (CTN) 備查、第三期臨床試驗、新藥查驗登記審核。

仁新表示，LBS-007 為細胞分裂週期 7(簡稱 CDC7) 抑制劑，也是新成分新藥，適用於治療急性白血病與實質腫瘤。據臨床前研究顯示，LBS-007 能同時在實質腫瘤有治療效果，如胰臟癌、肝癌、胃癌、小細胞肺癌、卵巢癌等，預期未來市場將不侷限於急性白血病，可廣效應用於多種實質腫瘤。

總經理王正琪表示，LBS-007 優先選擇急性白血病做為新藥開發的主要原因是，急性白血病為一種病程快的惡性血液腫瘤，現行治療方式仍以化療藥物為主，其副作用大且復發率高，加上容易產生抗藥性，對病人身體造成極大負擔，至今尚無可適用於多數人的有效療法。

仁新先向澳洲人類研究倫理委員會，申請包含急性骨髓性白血病 (ALL) 與急性淋巴性白血病 (AML) 的急性白血病一 / 二期臨床試驗審查申請，若證實其安全性與有效性，後續將同步開展治療其他難以治癒癌症的臨床試驗

此外，LBS-007 已取得美國 FDA 在治療急性淋巴性白血病 (ALL) 孤兒藥認證，可望加速後續的藥物開發與上市進程，接下來也規劃在台灣申請一 / 二期臨床試驗。

根據 Acumen Research and Consulting 的化療市場報告顯示，預估 2027 年全球化療市場規模將超過 742 億美元 (約新台幣 2.3 兆元)。化療藥物廣泛用於癌症治療，並常與其他標靶、免疫療法藥物合併使用，更用於療程完成後的病情管理，但這幾十年來化療藥物技術都沒改變，副作用大未被克服，存在著龐大未被滿足醫療需求 。