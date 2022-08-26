經濟部通過正新、華新等五企業 擴大投資台灣123億元

經濟部投資台灣事務所今 (26) 日再通過 5 家企業擴大投資台灣 123 億元，包含正新 (2105-TW)、華新 (1605-TW)、捷盟行銷、光禹文旅、重宙企業等，累計投資台灣三大方案已有 1244 家企業參與，投資超過 1 兆 7827 億元，創造逾 13 萬 7805 個本國就業機會。

經濟部說，華新麗華是電線電纜及不銹鋼領導廠商，受惠台商回流建廠，多芯電纜、耐火耐熱電線產品需求攀升，規劃再招募百位員工，並斥資逾 91 億元在桃園楊梅興建廠房，導入 IV 與 CV 建築用線、耐火耐熱線及 CV 多芯電纜等產線。

台灣第一大輪胎製造商正新橡膠，以自有品牌瑪吉斯 MAXXIS 行銷全球，為國際前 10 大品牌，經濟部說，正新近年因應國際情勢變遷、疫情影響，調整集團營運策略，為提升自行車輪胎產能，計劃招募本國員工 117 人，並斥資近 14 億元在雲林科技工業區興建廠房，導入智慧化機器設備，且設備屬低碳排機械。

捷盟行銷則是由統一 (1216-TW)、三菱集團合資成立的物流公司，業務橫跨常溫、恆溫、冷藏、冷凍等全溫層的物流服務，目前全台共有 15 個物流倉儲中心及金門分倉，由於消費市場轉為多元，捷盟為強化物流布建，將增聘 90 名本國員工，並斥資 12 億元在臺南新市打造全新物流園區。

另一方面，經濟部說，光禹文旅是光禹國際 100% 投資公司，已在今年 2 月與嘉義縣政府簽約建設嘉義微型文化創意園區，打造 Holo Park 羊角藝術村，整體投資金額約達 5 億元，重宙企業則是專業辦公、家用電腦桌製造商，因應國際訂單多元化需求，再度申請第二案投資，規劃在既有嘉義民雄廠房增添智慧化機器設備，提升製程效能。