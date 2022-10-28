馬斯克收購推特接近尾聲 狗狗幣一度吠聲狂漲35%

全球首富馬斯克的推特收購交易接近尾聲，狗狗幣 (DOGE) 週四 (27 日) 一度吠聲狂漲 35%。

馬斯克週三 (26 日) 於推特 PO 出自己搬著水槽到推特舊金山總部的影片，還將帳號上的自介改為「推特領導人」 (Chief Twit)，意味收購即將完成。據悉，紅杉資本、Binance、Qatar Investment Authority 及其他合作者已經收到來自馬斯克律師的融資承諾文件。

自收購即將完成的消息傳出後，狗狗幣週四應聲大漲 35%，一度飆升至 0.08552 美元，隨後回落至 0.07521 美元左右。

狗狗幣週四應聲大漲 35% (圖片：鉅亨)

狗狗幣價格經常與馬斯克評論同步變化，當馬斯克在 4 月份首次提出將 Meme 加密貨幣狗狗幣作為 Twitter Blue 訂閱服務的支付選項時，狗狗幣價格也出現飆升。由於馬斯克試圖退出購買，狗狗幣在 6 月出現了拋售狂潮。

推特 (TWTR-US) 近期傳出正在研發一種加密貨幣「錢包原型」，外界關注加密愛好者馬斯克是否會將推特變成一個支持加密錢包的平台，積極邁進 Web 3.0。

經常提前發現推特、Instagram 等網站新功能而聞名的香港技術研究員、逆向工程專家 Jane Manchun Wong 週二 (25 日) 推文表示， 推特正在研發一種加密貨幣「錢包原型」，包括支援存入和提取加密貨幣。

(圖片：翻攝 Jane Manchun Wong 推特)

她表示，目前尚未獲得更多資訊，不清楚該錢包未來是會支援哪一類區塊鏈、該如何與推特帳號連結。推特並未就此消息給予回應。

事實上，推特早在 2021 年 9 月開始支持比特幣支付小費，2022 年初支持以太幣，還啟用名為「Tweet Tiles」，能支援展示 NFT 的貼文類型。