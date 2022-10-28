〈財報〉肉毒桿菌和皮下填充物營收低於預期 艾伯維銷售額未達標

艾伯維 (AbbVie)(ABBV-US) 周五 (28 日) 發布的財報未達到華爾街對銷售額的預期，原因是其廣受歡迎的面部填充劑 Juvederm 和暢銷的抗皺注射液肉毒桿菌毒素的營收低於預期。

艾伯維股價在周五開盤前下跌 2.6% 至 149.45 美元。

這家製藥商表示，「暫時的經濟利空」對其美容治療產品組合產生影響，包括肉毒桿菌和 Juvederm。該公司以 630 億美元收購艾爾建 (Allergan) 獲得這些產品組合。

華爾街分析師一直在關注通貨膨脹和對經濟衰退的擔憂對其美容業務的影響；與其他療法相比，該業務更容易受到宏觀經濟壓力的影響。

艾伯維在 7 月時表示，Juvederm 業務已經「出現通膨壓力的跡象」，但當時它還沒有看到對肉毒桿菌的影響。

根據 Refinitiv 的數據，化妝用肉毒桿菌銷售額為 6.37 億美元，低於預期的 6.4017 億美元；而 Juvederm 的銷售額為 3.52 億美元，也低於預期的 3.6 億美元。

淨利成長 3.3% 至 148.1 億美元，但低於預期的 149.1 億美元。

然而，艾伯維調整後每股獲利 3.66 美元，超過每股 3.57 美元的預期。

新型銀屑病治療藥物 Skyrizi 的銷售額也超過分析師預期。

艾伯維一直希望 Skyrizi 和關節炎藥物 Rinvoq 最終能夠取代其重磅藥物 Humira 的銷售，後者預計明年將在美國面臨競爭。

它目前是繼新冠病毒疫苗和藥丸之後世上最暢銷的藥物之一。

Skyrizi 帶進 14 億美元的銷售額，超過預期的 13.1 億美元，而 Rinvoq 的銷售額為 6.95 億美元，低於預期的 7.1529 億美元。