〈能源盤後〉中國疫情升溫 多處擴大封控 原油收低 但周線仍上升

原油期貨價格周五 (28 日) 收低，係因中國數個城市擴大防疫封控，威脅到能源需求，但本周仍守住漲幅。

能源商品價格

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.18 美元或 1.3%，收每桶 87.90 美元，本周上漲 3.4%。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.19 美元或 1.2%，收每桶 95.77 美元，本周上漲 2.4%。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.27 美元或 1.3%，收每桶 93.77 美元，此為交易最活絡的契約。

11 月交割的汽油期貨價格下跌 3.5%，收每加侖 2.9066 美元，本周上漲 9.2%。

11 月交割的熱燃油期貨價格上漲 5%，收每加侖 4.5498 美元，本周上漲 18.7%。

12 月交割的天然氣價格下跌近 3.3%，收每百萬 Btu 5.684 美元，本周上漲 3.9%。

市場驅動力

據路透社報導，中國疫情升溫進入第四周，經濟產出第四大城市廣州擴大封控，更多人生活受困。

中國對新冠肺炎疫情採清零政策，抑制了全球最大消費國之一的需求，一直是拖累 2022 年油價的因素之一。

SPI 資產管理公司執行合夥人 Stephen Innes 表示，由於中國擴大對新冠疫情的封控，美國強勁的出口需求和美國聯準會 (Fed) 可能調整利率立場所帶來的正面力道全遭抵消，還留有更多負面力道。

在 11 月 2 日宣布貨幣政策後，Fed 預計會以較小幅度升息。

能源資訊署 (EIA) 周三公布的數據顯示，原油出口創歷史新高，表明石油需求強勁。該數據也顯示上周汽油庫存量下降。

此外，FOMC 會議下周即將召開，交易者可能會消除一些基於美元疲軟和 Fed 轉向的多倉，因為許多人認為現在還不到 Fed 政策轉向點。