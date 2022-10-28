首談防疫險大虧 富邦蔡明忠：對不起父親 但對得起自己

富邦集團今 (28) 日舉佔第四屆「蔡萬才台灣貢獻獎」頒獎典禮，董事長蔡明忠首談富邦產險防疫險虧損風暴，他說，針對防疫險，沒有聽從父親蔡萬才再三提醒的風險管理，對此跟父親說一聲對不起，不過，整體產險業保住台灣最珍貴醫療資源，雖然對不起總裁 (父親蔡萬才)，但還算對得起自己。

前富邦集團總裁蔡萬才 8 年前過世，蔡明忠表示，蔡萬才一生秉持「取之社會、回饋社會」的精神，希望藉由獎項表揚對台灣有重大貢獻者，用自己實際的行動，實踐對台灣的熱愛。2014 年，獎項還在規劃階段，不幸總裁過世，家族繼承他的遺志，設立「蔡萬才台灣貢獻獎」，本屆由國立臺灣大學副校長張上淳、國際知名導演侯孝賢獲獎。

談到父親蔡萬才，蔡明忠表示，要向父親說聲對不起，因為今年防疫險凸顯的最大問題，就是忘記父親生前一直提點的風險管理重要性，富邦第一步並沒有做好風險管理工作，接下來疫情變化多端，防疫政策也有很大改變，在應變不急之下，導致遭到社會很多誤解責難。

蔡明忠說，富邦在第一時間發揮防疫險功勞，接受政府快篩政策，以及住院日額等同居家隔離，雖然富邦遭受很大的財務損失，但也幫助台灣在疫情最嚴重的時候，保全整體產險業以台灣最珍貴的醫療資源，使得國家社會與民眾可以繼續健康走下去，所以可以摸一摸良心，雖然對不起總裁、但還對得起自己。