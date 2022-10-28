廠商加緊去化庫存 10月顯卡價格跌勢收斂

全球消費市場急凍，導致今年以來顯卡需求動能、價格應聲滑落，各大顯卡業者除面臨庫存去化壓力外，也必須備戰年底新品上市，不過隨著廠商加大促銷力道，據外媒統計，10 月輝達 (NVDA-US) RTX 30 系列報價已止跌回升，平均價格小漲 4%，而超微 (AMD-US) RX 6000 系列顯卡平均仍下滑 3%，但跌幅已明顯收斂。

外媒 TechSpot 長期追蹤顯卡價格走勢，根據 10 月數據顯示，輝達 RTX 30 系列顯卡平均價格多由上月反彈，其中，RTX 3080 以下規格仍較建議售價 (MSRP) 呈現溢價，RTX 3080、3090/3090Ti 等高階規格雖有反彈，但對比 MSRP 折價幅度仍高達 3 成以上，分析與新一代 RTX 40 系列高階版本在 10 月中上市有關。

輝達預計明年才會進一步發表推出 RTX 40 系列顯卡的低階版本，也讓 RTX 30 系列中的中低規版本價格相對有撐，至於高規版本價格也有反彈，外媒認為，應與廠商庫存去化策略奏效有關。

超微 RX 6000 系列顯卡價格 10 月仍呈現跌價，平均跌幅落在 3%，除與官方在 9 月宣布調降售價有關外，也持續為即將發表的 RX 7000 系列顯卡暖身，但幾乎所有規格都已跌破 MSRP，折價幅度達逾 1 成，能否隨新品發表後，助推價格走穩，還有待觀察。

超微也宣布將在 11 月 3 日舉辦「together we advance_gaming」線上發表會，預計揭示新一代採用 RDNA 3 架構的 Radeon RX 7000 系列顯卡。

雖然顯卡業者今年面臨量價大幅滑落、庫存去化等龐大壓力，但隨著後續庫存逐步下滑，加上新一代產品推出刺激換購潮，平均價格也提高的多重因素帶動下，台廠如華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、華擎 (3515-TW)、撼訊 (6150-TW)、映泰 (2399-TW)、麗臺 (2465-TW)、承啟 (2425-TW) 等營運可望緩步回升。

另一方面，撼訊昨日也宣布參與臺灣科技大學產學創新學院，與正崴 (2392-TW)、鈊象 (3293-TW)、台達電 (2308-TW)、研揚 (6579-TW) 等共同成立聯合研發中心，撼訊表示，未來將進一步與臺科大攜手致力培育人工智慧、智慧製造與能源永續等領域人才，厚植研發能量。