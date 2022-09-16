以太坊2.0合併完成 挖礦顯卡需求恐再下滑

以太坊迎來重大變革，以太坊聯合創建人 Vitalik Buterin 15 日推文表示，以太坊合併已經完成，正式進入 2.0 時代，將由原挖礦為主的 PoW(工作量證明) 轉變成採用 PoS(權益證明)，有助能源消耗大幅減少 99%，也意即不須再依賴顯卡進行挖礦，市場認為，將再次打擊挖礦顯卡需求。

以太幣是全球市值第二大的加密貨幣，也是礦工過去透過挖礦爭相搶進的虛擬貨幣之一，不過，以太坊 2.0 改採 PoS 模式，未來不再需要依賴顯卡計算解決複雜問題，僅需透過質押就可擁有以太幣 (虛擬貨幣) 便可賺取交易費，正式宣告過去八年 PoW 的榮景時代結束。

以太幣在合併消息激勵下一度站回 1600 美元之上，不過隨後回落，根據 CoinGecko 最新報價顯示，以太幣近一日跌幅達逾 7%，台灣時間 16 日中午暫失守 1500 美元，報價來到 1470 美元上下。

隨著以太坊 2.0 上線、強化去中心化程度，也將促使全球各種去中心化、NFT(非同質化代幣) 等區塊鏈應用邁入新里程碑，Polygon Technology 聯合創始人 Sandeep Nailwal 更指出，以太坊合併可望為 Web3 帶入 10 億用戶。

值得注意的是，由於以太坊 2.0 不再需要顯卡挖礦，市場認為，將衝擊擁有大量挖礦硬體設備的公司，顯卡製造供應鏈也會因挖礦需求消失，連帶受到波及。

全球顯卡市場主要由輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 兩大晶片廠分食，台廠中包含華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、華擎 (3515-TW)、撼訊 (6150-TW)、映泰 (2399-TW)、麗臺 (2465-TW)、承啟 (2425-TW) 等也推出相應產品，被視為挖礦概念股。

不過受全球通膨壓抑消費電子需求、加上加密貨幣價格回落，今年以來顯卡價格直直落，8 月平均跌幅仍有 6%，部分高階產品甚至低於建議零售價 (MSRP)，輝達日前也示警，由於客戶銷售放緩，本季遊戲和專業視覺化營收將繼續下滑，後續將與通路夥伴一同調整價格、降低庫存水位，以為新一代產品準備。