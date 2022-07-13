今年來香港最大IPO 天齊鋰業掛牌首日破發 暴跌11%

中國鋰電池核心材料供應商天齊鋰業 (09696-HK) ，周三（13 日）在香港掛牌首日股價暴跌 11%，顯示投資人對新股的態度趨於謹慎，該公司為今年來香港最大規模首次公開發行股票（IPO）。

天齊鋰業 H 股股價周三盤中一度重挫 11%，跌至 72.65 港元。先前天齊鋰業以每股 82 港元的價格發行股票，落在發行價格區間上緣，籌資約 135 億港元（17 億美元）。

天齊鋰業執行董事兼行政總裁夏浚誠周三在港交所現場說：「股市是一個自由的財經交易市場，不是說企業能夠控制的，說股價跌跌漲漲都是很正常的。我不覺得 A 股和 H 股的股價方面，除了公司的基本面外，有什麽可以去擔心的。鋰價方面我們非常有信心。」

天齊鋰業出師不利，顯示投資人仍對新股持謹慎態度。通膨加速、央行態度強硬，以及市場波動加劇，導致今年來恒生指數回落逾 10%，大型股票發行也相對減少。

彭博彙編的數據顯示，今年來在香港上市的公司中，約有 51% 首日交易下跌。

在天齊鋰業赴港掛牌前夕，天齊鋰業 A 股股價周一盤中一度跌停，利空是前「私募一哥」徐翔妻子應瑩周日在發布每周市場點評時說：「個人認為，天齊鋰業『戴維斯雙擊』已達頂峰，價格已高估。」

依據中信證券對鋰業的最新研判，供應端處於今年來高峰，鋰價上漲需等待下游開啟補庫周期。2023 年鋰價轉折點可能到來，2024 年供應過剩壓力加重。