〈財報〉Pinterest Q3業績亮眼 廣告業務打趴同業 盤後激漲近10%

Pinterest (PINS-US) 周四 (27 日) 盤後公布第三季財報，營收和獲利均高於預期，激勵盤後股價一度飆漲 12%。

Pinterest 股價周四收低 0.68%，盤後上漲 9.55%，報每股 23.98 美元。

Pinterest 聲明表示：「我們預期今年第四季營收年成長率將在百分比偏中的個位數，其中考量到今年第三季較高的外匯阻力。」

「我們預期今年第四季非 GAAP 的營業費用將季增偏低的百分比兩位數。」該公司補充，2022 全年營業費用應會年增約 35%。

Pinterest 今年迄今股價仍有 40% 跌幅。

第三季財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (Refinitiv 調查的共識預期)

調整後 EPS：11 美分 vs. 6 美分

虧損：6500 萬美元

營收：年增 8% 至 6.846 億美元 vs. 6.667 億美元

全球每月全球活躍用戶 (MAU)：持平在 4.45 億人

北美每月全球活躍用戶 (MAU)：下降 2% 至 9500 萬人

全球每位用戶平均營收 (ARPU)：年增 11% 至 1.56 美元

北美每位用戶平均營收 (ARPU)：年增 15% 至 6.13 美元

Pinterest 最新財報有別於近期線上廣告業的低迷趨勢。由於擔憂經濟衰退，企業紛紛減少線上廣告預算，令 Meta 和 Alphabet 等科技巨頭在內的許多公司都備感衝擊。

雖然 Pinterest 第三季營收成長率僅 8%，率遠低於去年同期的 43% 成長率，但在各家仰賴線上廣告的企業均公布糟糕業績之際，投資者渴望任何正面跡象。

例如 Snap (SNAP-US) 在公布第三季營收成長率創上市來新低後，隔日收盤重挫 30% 以上。

本周稍早，Alphabet (GOOGL-US) 公布第三季營收成長自去年同期的 41% 驟降至 6%，且 YouTube 營收甚至年減 2%，遜於分析師預期。

臉書母公司 Meta (META-US) 周四也發布糟糕的財報數據，連續 2 季營收下降，且第四季財測疲弱，令其股價崩跌近 25%。