集保結算所股務4e服務 攜手共創數位新未來

數位創新是近年國家推動的重點政策，集保結算所身為資本市場的大後台，協助市場推動數位創新發展責無旁貸，集保結算所董事長朱漢強指出，股務 4e 服務是近期極力發展的重點項目之一，包含已經上線的「股東會電子投票平台」 (e-Voting) 及「股東會視訊會議平台」(e-Meeting)，還有刻正規劃中的「股務訊息電子化通知服務」(e-Notice) 及「股東會紀念品電子化服務」(e-Gift)，期能透過這些服務，推升股東會多元數位發展，提供投資人更便捷的數位體驗，不僅能降低公司股務作業成本，更是能展現 ESG 永續金融的積極作為。

在電子投票部分，集保的電子投票平台上線已逾 10 年，每年仍不斷依市場需求精進功能，而在成果方面表現亮眼，今年全體上市 (櫃)、興櫃公司電子投票股數占股東會出席股數之比率近 60%，其中又因電子投票服務提供外資可直接在其所在國家，跨境行使表決權，相當便利，外資電子投票率更高達 98%。

在股東會視訊會議平台部分，去年因疫情考量，在主管機關的指導及支持下，集保結算所短時間迅速推出「視訊輔助股東會平台」，從股東的註冊、登記、報到、觀看直播、線上提問、投票及計票，採一條龍方式提供服務，減少各流程間的斷點，讓股東參加股東會更為便利。

集保表示，今年自建新的「股東會視訊會議平台」，共有 72 家公司採用，順利完成股東會召開。接續將不斷精進平台功能優化，期許未來更多的公司加入，推升公司治理績效，並使股東行動主義更為落實。

集保也將股務訊息通知改採電子化，以此呼應全球 2050 淨零排放的目標，協助市場各業者在淨零轉型中有效實踐 ESG 理念，集保結算所持續擴大股務數位化服務。

以股務通知為例，刻正分階段積極規劃股務訊息電子化服務，股東可方便即時透過手機或電子郵件接收股務訊息，公司也可減少紙本通知成本並達到環境永續之效，創造雙贏的目標。

另外，考量每年股東會期間，股東到實體場所領取紀念品須花費許多時間成本，公司也須花費不少人力及物力，加上近年來受疫情影響，排隊領取紀念品可能增加群聚感染的風險，集保研議推出 e-Gift 服務，希望透過把股東會紀念品改為電子化商品 / 餘額卡形式，除能有效減少股東及公司成本外，並在減碳淨零的目標下，以行動落實 ESG。

集保董事長朱漢強表示，集保作為金融服務的樞紐，未來將繼續以「線上、數位、免臨櫃」的思維，讓投資人「多用網路，少用馬路」，持續在證券市場推出嶄新的數位服務，用創新服務市場，推動金融市場生態圈的共榮共存，攜手打造與地球共好的數位新未來。

