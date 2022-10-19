「集保e手掌握」App用戶數突破350萬 規劃開發eNotice項目

「集保 e 手掌握」App 開通戶數正式突破 350 萬用戶，為強化用戶體驗並呼應其需求，集保規劃將「股利發放電子化通知」(eNotice) 優先納入「集保 e 手掌握」開發項目。

根據集保結算所調查，高達 63% 受訪用戶最想要的功能是股東會及股利發放等股務訊息，透過電子化方式進行通知。

集保結算所延續以用戶需求為中心設計服務的理念，規劃將「股利發放電子化通知」(eNotice) 優先納入「集保 e 手掌握」開發項目，屆時投資人可透過「集保 e 手掌握」App 收到個人化的股利發放推播通知，包括股利發放日、股利計算、實領金額等資訊，以數位化的方式接收和保存相關通知訊息，推動無紙化並呼應 ESG 的風潮。

集保結算所指出，調查也發現，多數用戶均表示「集保 e 手掌握」所提供的一站式資產整合服務，有效解決用戶管理紙本存摺與檢視不同帳戶不同資產的痛點；另外，在「連結銀行」服務這部分也深受用戶肯定，9 月 5 日新增臺灣中小企業銀行，目前上線合作銀行已達 14 家

集保結算所副總經理陳光輝指出，集保 e 手掌握 App 自 106 年上線迄今，累積開通數已突破 350 萬戶，新開戶申請比率更高達 86%，對集保結算所來說，是肯定也是責任。

集保結算所指出，透過滿意度調查，深入瞭解用戶的需要，優先將 eNotice 服務納入規劃，未來也將持續精進服務品質。

集保結算所表示，投資人可向往來證券商申請「集保 e 手掌握」App，體驗便利又安全的資產整合服務！詳情請上「集保 e 手掌握」推廣網頁查詢：https://epassbook.tdcc.com.tw。



