晶豪科前三季獲利較去年同期近腰斬 EPS 7.06元

晶豪科 (3006-TW) 今 (27) 日公告第三季財報，受記憶體價格大跌衝擊，加上出貨量減少，單季稅後純益下滑至 8332 萬元，較上季與去年同期驟減超過 9 成，每股純益 0.3 元，為近 12 季低點，前三季獲利則較去年同期接近腰斬，EPS 為 7.06 元。

晶豪科第三季營收 35 億元，季減 29.4%，年減 48.85%，毛利率 12.36%，季減 18 個百分點，年減 31.9 個百分點，營益率 - 0.96%，較上季與去年同期轉負；稅後純益 8332 萬元，季減 91%，年減 95.6%，每股純益 0.3 元。

晶豪科前三季營收 135.41 億元，年減 24.73%，毛利率 26.46%，年減 9.32 個百分點，營益率 11.43%，年減 13.12 個百分點；稅後純益 19.81 億元，年減 48.5%，每股純益 7.06 元。

晶豪科第三季營運受記憶體市況下滑衝擊，價格及出貨量同步降溫，導致獲利驟減。法人認為，在第四季 DRAM 價格持續看跌，且客戶去化庫存下，營收恐難回穩。

晶豪科持續擴大非記憶體產品線市占率，音訊放大器獲中國智慧音箱採用，並打進日韓擴大器供應鏈，明年仍出貨量持續看增。