〈友達法說〉Q3大虧104億元每股虧1.23元 寫近十年最慘

友達Q3大虧104億元每股虧1.23元，寫近十年最慘。(鉅亨網資料照)
友達Q3大虧104億元每股虧1.23元，寫近十年最慘。(鉅亨網資料照)

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (26) 日召開法說會，並公布第三季財報，受終端需求低迷，導致面板量價下滑，單季毛利率轉負，下探 -14.61%，拖累單季大虧百億元，虧損 104.26 億元，每股虧損 1.23 元，寫下 2013 年以來近十年單季新低，累計前三季虧損 108.93 億元，每股虧 1.18 元。

友達第三季營收 497.32 億元，季減 20.91%、年減 49.79%，毛利率 -14.61%，由上季、去年同期轉負，營益率也較前一季擴大至 - 27.58%，單季虧損 104.26 億元，同樣較上季擴大，每股虧損 1.23 元。

累計友達今年前三季營收 1941.44 億元、年減 30.1%，毛利率 3.17%、年減 23.18 個百分點，營益率 - 6.73%，稅後虧損 108.93 億元，均較去年同期轉虧，每股虧損 1.18 元。

出貨方面，友達統計，第三季面板總出貨面積達 387.6 萬平方米，季減 21.2%、年減 39.9%，減幅較預期擴大，另外，第三季 EBITDA 獲利率為 -11.8%。

友達表示，第三季總體通路庫存水位偏高，加上全球通膨、升息等因素對終端消費需求產生排擠效應，面板量價減少，單季虧損進一步擴大，展望本季，預期市場仍需一段時間調整，才能回到較正常的供需情況。

友達強調，面對產業景氣下行，公司將透過健全的財務和營運管理，持續嚴控庫存，並推動雙軸轉型策略，加強公司經營韌性，以追求長期穩健的營運成果。

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