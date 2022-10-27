康寧看面板廠產能利用率9月已觸底 Q4展望仍保守

玻璃大廠康寧 (GLW-US) 第三季業績受顯示科技事業拖累，營運較去年同期下滑，對第四季展望也相對保守、玻璃價格也可望持穩，不過康寧認為，面板廠產能利用率已在 9 月觸底，後續隨玻璃需求增加後，將有助出貨、獲利改善。

康寧第三季全球事業營收達 36.66 億美元，季減 3%、年增 1%，但受顯示科技事業群衰退影響，稅後純益達 4.38 億美元，季減 10%、年減 10%，每股純益為 0.51 美元，而顯示科技事業單季營收、純益分別季減超過 2 成、4 成，反映市場需求下滑、面板廠產能調降，玻璃價格則與上季持平。

展望本季，康寧預期營收將落在 34.5-36.5 億美元，再較第三季下滑，每股純益則落在 0.41-0.47 美元，康寧表示，儘管面板廠產能利用率在 9 月已觸底，但希望在看到更多證據後再做出玻璃需求大幅復甦的預估，且當玻璃需求確實增加時，預期銷量、獲利能力才將恢復、改善。

康寧也坦言，第三季面板廠生產水準低於原本預期的低標水準，甚至下滑到 2008 年以來最低水準，導致玻璃銷量減少，拖累公司顯示科技事業群營運，進而影響整體獲利能力，後續將力求對各市場重要長期趨勢參與、整體表現，以抵消市場衝擊。