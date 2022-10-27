〈致伸法說〉視覺影像產品需求強 前三季每股賺4.77元刷新高

致伸 (4915-TW) 今 (27) 日召開法說並公布財報，受惠視覺影像產品需求持續強勁，第三季稅後純益 8.78 億元，季增 23.4%、年增 30.6%，每股純益 1.95 元；前三季純益 21.4 億元，年增 19.7%，每股賺 4.77 元，單季、累計獲利雙創新猷。

致伸第三季營收 223.4 億元，季增 10.1%、年增 26.4%；毛利率 14.2%，季增 0.7 個百分點、年增 0.7 百分點；營利率 4.7%，季增 0.2 個百分點、年增 0.5 個百分點。

致伸前三季營收 605.17 億元，年增 18%；毛利率 13%，與去年相當；營利率 4.3%，年增 0.4 個百分點；稅後純益 21.4 億元，年增 19.7%，每股純益 4.77 元。

致伸表示，雖然第三季升息衝擊消費者信心，導致 PC、筆電、電競等產品的產品需求疲弱，不過車用、B2B 相機等視覺影像產品需求帶動，以及聲學產品因零組件缺料，導致先前產品出貨遞延現象已減緩，帶動專業聲學業務成長，推升第三季營運表現。

展望第四季，財務長蕭英怡指出，預期車用 ADAS、B2B 相機、多功能事務機、其它新業務產品，成長態勢會延續，抵銷 PC、筆電、電競等疲弱需求，整體獲利會呈現年成長。

致伸第三季產品營收比重部分，資訊產品占 42%，智慧生活占 33%、汽車 / 工業互聯網 AIoT 占 25%，其中汽車 / 工業互聯網營收占比持續提升，從去年第一季的 12%、去年第四季則攀升至 16%，今年則突破 2 成。