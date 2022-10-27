台灣大看準共享商機 投資2億元參與USPACE A輪融資

台灣大 (3045-TW) 今 (27) 日宣布參與台灣智慧出行服務平台業者 USPACE 悠勢科技公司的 A 輪融資，投資金額 2 億元。台灣大瞄準共享經濟商機，將以行動網路技術優勢，結合 USPACE 提供的共享車位及租賃等創新服務，打造 5G 新成長引擎。

總經理林之晨表示，今年陸續投資 SoundOn 集團、CloudMile 萬里雲，以及認購網銀 LINE Bank 私募股，透過多領域的策略性投資，拓展 5G 生態系及新服務布局；此次決定投資 USPACE 公司，除了看準「共享」是大勢所趨，也能為社會與環境帶來減碳的正向影響，台灣大將運用電信、大數據、物聯網等優勢，優化 USPACE 服務，與電信本業發揮綜效，提供用戶多元且優質解決方案。

USPACE 共同創辦人宋捷仁指出，5 年來合作車位數突破 4.5 萬格、超過 500 場停車場，累積超過 200 萬張訂單與 50 萬車主會員資料，每張訂單為車主節省約 8 分鐘時間，每單約省下 1kg 碳排量，換算累積減少 2000 噸的二氧化碳排放，相當於 5.13 座大安森林公園一整年的碳吸附量。

事實上，台灣大投資 USPACE 前，雙方已有合作經驗，USPACE 建置的士林福林特斯拉超充站，車主只要進入場域內，就會主動收到台灣大提供的免費連線 WiFi 帳號與密碼，車主充電時能享受穩定的上網體驗，進行 OTA 升級或觀賞影音服務。

USPACE 也與停車場、大樓、空地的車位主合作，將閒置車位設置「IoT 智慧地鎖」，透過物聯網技術提供給有停車需求的駕駛，能直接以 App 預約停車，減少找車位繞場排放的廢氣，同時能為車位主創造收益。