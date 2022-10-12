致伸因應美電動車客戶擬赴北美設廠 最快年底前定案

電聲元件廠致伸 (4915-TW) 為美系電動車龍頭廠主要供應商，提供先進駕駛輔助助系統 (ADAS)，除了出貨至上海廠外，也取得柏林廠認證，美國市場布局也有進展，因應客戶需求將赴北美設廠，預計年底前定案。

致伸旗下汽車 ADAS 繼供應美系電動車龍頭廠上海廠後，也取得柏林廠認證，並將是獨家供貨，隨著柏林廠目標每年銷量翻倍，致伸預期，明年柏林廠營收貢獻將放大。

致伸產品線包括資訊產品、智慧生活產品與汽車 / 工業互聯網 (AIoT) 等相關產品，其中，汽車 / 工業互聯網 (AIoT) 等相關產品，受惠汽車 ADAS、B2B 相機需求維持高成長，營收比重從去年第二季的 14%，今年第三季攀升至 25%。

致伸因應該客戶需求持續擴大，擬赴北美設立生產基地，期望年底前定案後開始啟動，初期主要服務電動車龍頭大廠，也有其他客戶詢問是否在北美供應產品的可能性，未來也不排除加入其他產品線。

致伸生產基地位於中國、捷克、泰國等地，其中泰國廠出貨量今、明年呈現翻倍跳增，而中國廠則目標兩年後出貨比重能降至 5 成以下，並由其他廠承接、滿足客戶需求。

致伸也在台灣建置第二個研發中心，規劃本季動工、2025 年初啟用，新研發中心將涵蓋先進實驗室、產學育成中心與新產品製造中心，同時增加智慧化產線，如先進電動車駕駛輔助系統的安全監控模組、智慧物聯網等。