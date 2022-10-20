外資操作晶圓雙雄不同調 砍台積、大買聯電

台股今 (20) 日在台積電 (2330-TW) 等電子權值股尾盤拉抬下，終場小跌 30 點，收在 12946 點，三大法人合計賣超 138.53 億元，其中，外資連四賣，再提款 127.35 億元，操作晶圓雙雄不同調，大砍台積電 8350 張，但反手加碼聯電 (2303-TW)27438 張。

期貨方面，外資今日加碼 2909 口多單，多單未平倉口數增至 7665 口，投信加碼 427 口空單，空單未平倉口數達 9887 口，自營商則減碼 906 口多單，多單位平倉口數達 4420 口。

觀察法人操作，外資連四賣再提款逾百億元，調節台積電 8350 張，提款逾 32.6 億元，賣超欣興 (3037-TW)、鴻海 (2317-TW) 各 18518、14452 張，提款金額達 21.59 億元、14.75 億元，外資賣超萬張以上還有國泰永續高股息、元大高股息、陽明、台泥、國泰金等，另外長榮、元大台灣 50 同樣入列前十大賣超名單。

外資反手大舉加碼聯電 27438 張，買超金額達 10.61 億元，其次是群創 17171 張，中鋼、台企銀也各達 13473、11000 張，以及永豐金、開發金、英業達、第一金、富邦越南、力積電等。

投信今日則買超 4.9 億元，為連二買，大買中鋼 7079 張居冠，元大金 5109 張居次，鴻海、南亞科也各有 4568、4143 張，其他還有台塑、遠東新、遠東銀、台灣大、遠傳、寶成等。

賣超方面，投信調節金融類股，不僅前三名是金控股，前十大名單中更有五檔金融股，其中，中信金 13120 張居冠，台新金、永豐金也各有 9923、8190 張，其他則依序為台泥、致伸、東陽、玉山金、漢翔、華南金、正新等。